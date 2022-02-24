Основательница дома Kabarovsky Вера Кабаровская – о ювелирном искусстве, наградах и дружбе со звездами

С чего началась история ювелирного дома?

Наверное, как у и многих предпринимателей моего поколения, чья юность и молодые годы пришлись на “лихие 90-е”, когда ни наличие прекрасного советского высшего образования, ни опыт работы не гарантировали никому из нас светлого будущего, уверенности в завтрашнем дне, материального достатка. И, наверное, чем хуже у человека была ситуация, если совсем не было что терять, кроме долгов и своего честного имени после дефолта 1998-го года, то оставалось только становиться той самой лягушкой, которая, оказавшись в бидоне с молоком, отчаянно молотила лапками, взбила его в сметану, благодаря чему и спаслась. Примерно так же я – провизор по образованию, и мой муж, педагог, стали вдруг ювелирами. Вообще, живя в Костроме и планируя заняться частным предпринимательством, очень сложно оказаться в какой-то другой сфере, кроме ювелирной. И очень обидно и непонятно, почему мало кто знает о том, что Кострома – ювелирная столица России, а ювелирные артели из нашей области уже несколько веков назад были известными создателями не только обычных украшений, но и самых настоящих произведений ювелирного искусства.

Так что приобщение нашей семьи к ювелирной отрасли началось в далеком 1999-м году. Мы совместно с компаньонами – еще одной семьей, успешно развивали компанию “Мастер Бриллиант” до тех пор, пока в мае 2008-го года не случилась трагедия – мой муж Виктор Кабаровский внезапно умер от сердечного приступа. В одно мгновение наша счастливая жизнь рухнула: я потеряла любимого человека, осталась одна с двумя детьми – 13-летней дочкой и 2-х летним сыном, а наши партнеры, судя по их поступкам в этой ситуации, решили, что Виктор все эти годы работал не для блага своей семьи, а для их благосостояния. Его 50% долю в компании они переписали на себя, о чем я узнала, придя через полгода к нотариусу за оформлением наследства – оформлять, как оказалось, было нечего. Меня они перестали пускать на нашу общую работу еще гораздо раньше. Буквально после поминок 40-го дня охранники на входе, стыдливо опуская глаза, сообщили мне: “Извините, Вера Анатольевна, Вас велено сюда больше не пускать”. Никогда не забуду этот момент: я стою на первом этаже напротив окошечка охраны, слушая все это, а на лестничной площадке второго этажа стоит жена компаньона и с победоносным видом гордо смотрит на меня сверху вниз.

Дальнейшая череда подлостей и унижений от наших когда-то ближайших друзей должна была сломить и раздавить меня окончательно. Так сначала и было: я целыми днями лежала на кровати, либо плача, либо смотря в одну точку, не желая ни жить, ни работать, ни заниматься детьми. И пределу человеческой подлости не видела конца. Но недаром говорят, что во Вселенной все уравновешено, и зла и добра в мире поровну. В это сложно поверить, но сотрудники, работавшие тогда на предприятии “Мастер Бриллиант”, видя, что происходит, стали массово увольняться из компании – теряя стабильную работу и хорошую зарплату. Небольшая делегация приехала ко мне домой со словами: хватит лежать, вставай, начинай работать, мы – с тобой! У меня случился шок: Что вы наделали? Зачем вы уволились? У меня нет ни денег, ни помещения, ни вообще ничего! Но выбора у меня уже не оставалось: люди поверили в меня, они тоже остались без работы, у всех семьи, дети, и мне пришлось сгрести себя из молекул и ринуться в новое молоко. Только это уже был не бидон, а глубокий колодец, и даже дна у него было не видно. Оглядываясь назад, я – нынешняя, сама не понимаю, как я – тогдашняя – все это осилила. Вот так и начался наш Ювелирный Дом – с кучки благородных безумцев, одержимых чувством справедливости, в успех которых никто не верил, а кое-кто продолжал ставить подножки. И назвали мы его конечно в Витину память, дав его фамилию.

Вера КабаровскаяСталкивались ли со стереотипами о том, что женщинам в бизнесе порой сложнее, чем мужчинам?

Я много с чем сталкивалась на протяжении своей долгой жизни. Например – с харассментом. Ныне – употребляется это модное слово, а когда я в 1992 году сразу по окончании института умудрилась попасть на крупнейшую и единственную на тот момент в России коммерческую фармацевтическую оптовую базу, это называлось приставание начальника. Я устроилась менеджером в отдел сбыта. Большинство сотрудников компании – молодежь, в том числе молодые девушки после мединститутов и медучилищ, 20-25 лет. Директор-совладелец компании был почти в два раза старше нас.

Мы все его очень боялись – он был очень суровый, и при этом очень горячий мужчина. Текучка в компании была большая – рабочий день был ненормированный, работали без выходных и проходных, ну, и характер генерального директора мало кто выдерживал: за плохо выполненное поручение он жутко орал матом, а за очень плохо выполненное мог и запустить чем-нибудь тяжелым. Выполнить хорошо поручение или выставленный им план товарооборота – было ну очень сложно. Главным же развлечением нашего директора было время от времени приглашать молоденьких сотрудниц к себе в кабинет на аудиенцию в формате “тет-а-тет”. Слухи об этих визитах по предприятию ходили просто непередаваемые. Попасть на такой прием мы все реально очень боялись. Очень часто увольняющиеся девочки сообщали, что директор уволил из-за отказа ему в близости. Так в один не совсем прекрасный день очередь дошла и до меня. Шла к нему в кабинет на трясущихся ногах и с сердцем, колотящимся в горле. До сих пор помню весь тот разговор дословно. Не хочу его передавать, но на конкретное предложение я ответила таким же конкретным отказом. Мое “нет” не звучало как “может быть”, или еще как-то двусмысленно. Никаких санкций и уж тем более увольнения после этой встречи не последовало. Более того, через год я уже стала начальником склада, куда поступали вагонами, хранились и откуда отгружались медикаменты по всей стране, а еще через год начальником отдела сбыта. Мне было всего 24 года. Так вот уже тогда, в свои 22, я поняла одну вещь раз и навсегда: если ты – ценный сотрудник и приносишь доход компании, то ее владелец никогда не уволит тебя из-за отказа на его непристойное предложение. Все остальные стереотипы про возникающие сложности в бизнесе из-за того, что ты женщина, пожалуй, тоже сильно преувеличены. В бизнесе за тебя говорят твои дела или твоя продукция, а не твоя гендерная принадлежность.

Где сейчас находится производство Kabarovsky? Какой у вас штат?

Наше производство расположено в самом главном ювелирном городе страны – Костроме. У нас трудятся более ста сотрудников, каждый из которых – мастер своего дела. У нас очень приятная атмосфера и уютная обстановка – поэтому назвать наше предприятие заводом, коим оно, по сути, и является, крайне сложно. Это реально – наш Ювелирный Дом!

Где вы находите мастеров для создания украшений?

В Костроме и поселке Красное-на-Волге расположены главные кузницы ювелирных кадров для всей нашей необъятной родины. В Костромском Государственном Университете существует Институт дизайна и технологий, а в Красном – Училище художественной обработки металлов, которому уже более 120 лет. Уровень мастеров, выпускаемых этим учебным заведением таков, что после него выпускников приглашают на работу преподавателями столичные ВУЗы, готовящие специалистов для ювелирной отрасли в Москве и Санкт-Петербурге. А создавалось оно по инициативе Царского правительства “для совершенствования рисунков ювелирных изделий местных кустарей”. А в 2012 году Красносельское училище вошло в состав Художественной академии имени Строганова. Так что, с одной стороны – нам есть из кого выбрать. С другой – очень сложно найти художников и дизайнеров, которые будут с тобой на одной волне, которые чувствуют нюансы общения, необходимые для общей гармонии и психологического комфорта при создании новой коллекции. Мне кажется, что мы нашли друг друга с нашими художниками и дизайнерами, и именно это помогает создавать нам коллекции, которые так отличают нас от других ювелирных компаний.

Бренд неоднократно участвовал в международных конкурсах, расскажите о главных достижениях.

Первый раз мы рискнули предъявить наши украшения миру в 2016 году и выдвинулись на всемирную премию в области дизайна A’Design Award & Competition с коллекцией Diamond Jeans. Она поистине уникальна: мы создали украшения для любительниц джинсового стиля в одежде, одновременно являющихся почитательницами бриллиантов. Понятно, что сочетать в одном луке деним и бриллиантовый солитер – полный моветон, но что делать, если очень хочется не отступать от своих привычек? Нам удалось подружить эти два противоречащих друг другу материала, передав фактуру денимового текстиля с помощью горячей эмали (это очень трудоемкая и эксклюзивная техника), добавив в изделия совсем небольшие бриллианты василькового цвета. В международную экспертную комиссию всемирной премии A’Design Award & Competition входят самые именитые дизайнеры, архитекторы и искусствоведы со всего мира. Рассматривая предложения номинантов, они не знают ни их авторов, ни страну происхождения, все происходит анонимно. В разные годы в разных дизайнерских номинациях в этом всемирном конкурсе участвовали такие именитые бренды, как Disney, Coca-Cola, Pepsico, Nestle, Samsung, Lenovo, Nissan и др. Поэтому оказаться в такой компании более чем почетно. Финал конкурса и вручение наград проходили в Италии, в старинном замке на берегу озера Комо. Посетить это незабываемое мероприятие туда отправились автор идеи коллекции Нина Глушакова – наш партнер и владелица ювелирных салонов на Алтае и в Сочи, и художник и автор непосредственно украшений – Анна Мартынова.

Еще бы я хотела подробнее рассказать об участии и победе в международном конкурсе International Design Awards. На нем мы представили коллекцию с расписной финифтью Seсret Garden, автором которой является наша художница Екатерина Силина. Церемония награждения проходила в Тихоокеанском дизайнерском центре Лос-Анджелеса, в апреле 2019 года. Согласитесь, редко, кому из наших соотечественников удается представлять страну и получать награды в Голливуде. Этим фактом мы также очень гордимся. И несколько слов о более традиционном конкурсе – ежегодном конкурсе дизайна от Swarovski для ювелиров – Swarovski Gemstones. В нем мы участвовали несколько раз, ежегодно становясь лауреатами. И вот, наконец, в 2017 году наша художница Анна Мартынова смогла завоевать Гран-При конкурса с работой “Дочь Земля”, после чего ее пригласили в Австрию, в штаб-квартиру и на завод Swarovski. Показали производство, их всемирно известный музей, Аня смогла пообщаться с коллегами этого предприятия и вообще чудесно провела время.

Возможно ли создать украшение по индивидуальному эскизу – если человек хочет получить изделие в единственном экземпляре?

У нас есть свое Дизайн-бюро Kabarovsky, и мы готовы работать над интересными предложениями. Вот самый свежий пример: недавно я получила восторженный отклик от заказчицы из Парижа, которая получила эксклюзивное кольцо в годовщину изумрудной свадьбы. А в течение прошлого года мы помогали разрабатывать коллекции украшений начинающим дизайнерам из Лондона и Дубая, а одному из российских футбольных клубов изготовили коллекцию мерча. Так что мы открыты к сотрудничеству и любим заниматься нескучным творчеством.

Как на бизнес повлияла пандемия, с какими сложностями столкнулись?

Не скрою, что первоначально, после объявления полного локдауна весной 2020 года, стало очень страшно. Деньги на расчетном счете никогда не залеживались: магазины рассчитывались с нами за украшения, и мы тут же все направляли вновь в производство: на закупку сырья, материалов, ну и, конечно, обязательства по налогам, зарплатам и кредитам. И, вот, стоит пустой расчетный счет, поскольку все магазины закрыты, и деньги от продаж нам не поступают. А нам нужно платить людям зарплату, немыслимые налоги за первый квартал, подошли сроки оплаты поставщикам, и “вишенка на торте” – позвонили из банка и сообщили, что у нас есть три дня на закрытие кредита. Что делать в такой ситуации? Мы приняли непростое решение переплавить склад с готовой продукцией и полученный металл продать банкам, чтобы получить деньги для расчетов по всем своим обязательствам.

С другой стороны, стали думать, как будем жить дальше, благо появилось много свободного времени, и мы проводили его за бесконечными худ. советами, придумывая новые темы коллекций, вводя в ассортимент новые материалы, такие как кожа, дерево, керамика. За это время мы “накреативили” множество классных идей, большинство из которых уже воплотили в новые украшения. Без этой ковидной паузы мы ни за что не раскинули бы свои мысли так далеко за привычный круг уже используемых в производстве материалов.

Кроме всего этого, мы переживали за то, как наши сотрудники и партнеры переносят это тяжелое, с психологической точки зрения, время. Нам хотелось их всех как-то поддержать. Для сотрудников мы создали один общий большой чат в мессенджере, активно общались там, узнавали о состоянии здоровья, настроении, предлагали помощь в доставке еды и лекарств, если кому-то потребуется. Провели целое расследование на тему наличия материальных проблем у наших людей: у кого в семье какие кредиты, у кого перестали работать оба супруга, и кто в итоге может столкнуться с невыплатой по кредитам. Определили круг таких сотрудников и помогли им выйти из проблемной ситуации. Для партнеров записали позитивный ролик, переделав слова песни “Надейся и жди – вся жизнь впереди”. Его и сейчас можно посмотреть и послушать в нашем Instagram. Разослали во все ювелирные сети и магазины, с которыми мы работаем. Некоторые растрогались так, что сразу перечислили нам деньги за ранее поставленный товар, хотя мы об этом даже и не намекали. Для своих подписчиков в соцсетях объявили конкурс идей и эскизов для новых ювелирных коллекций. Мы даже не ожидали, что будет такой отклик – люди томились от скуки и безнадеги в запертых квартирах, и возможность такого полезного творчества вдохновила очень многих! Работ пришло столько, что мы несколько дней спорили и не могли определить победителей, переносили объявление итогов конкурса. Он проходил в мае, а уже в феврале мы повезли на выставку в Петербург готовые коллекции. Часть из них даже завоевали награды в XXIX Всероссийском конкурсе для ювелиров “Признание Петербурга”, а именно коллекции “Костромская Снегурочка” и “Душа Юрате”. В общем, за эти полтора года мы через многое прошли, много сделали и готовы идти дальше с этим полезным багажом к новым победам.

На ком из медийных персон можно увидеть изделия бренда?

“Крестной мамой” наших украшений в медийном поле стала Эвелина Хромченко. Наше знакомство и сотрудничество началось в 2015 году, во время интеграции с передачей “Модный приговор” на Первом канале. Эвелина известный перфекционист и подошла к нашему сотрудничеству очень глубоко и ответственно. Она очень внимательно изучила весь наш ассортимент, перед тем как согласилась на нашу с ней коллаборацию в передаче. С ее легкой руки наше одинокое кольцо с зеленым ониксом и горячей эмалью превратилось в супер популярную коллекцию “Аристократка”, выпускаемую в нескольких цветовых решениях. Один из комплектов Эвелина приобрела лично для себя, а в течение всех этих лет она время от времени приобретает разные украшения на подарки для своих друзей и близких.

Для победительниц конкурса “Мисс Офис” мы выпускаем короны, и каково же было мое удивление, когда в одном из выпусков Comedy Club я увидела девочку в нашей короне, а ведущие расспрашивали ее о конкурсе и о короне в том числе. Вообще, такое бывает довольно часто, когда кто-то из сотрудников компании вдруг видит наше украшение на ком-то и шлет в общий чат фото с экрана телевизора нам всем на радость. Среди известных персон наши украшения есть у Ольги Бузовой, Жанны Эппле, Эвелины Бледанс, Екатерины Стриженовой, Пелагеи, певицы Максим и других.

Еще одна очень интересная история приключилась с нами во время командировки в Америку. Мы собирались заехать в магазин к одному из наших партнеров в один из престижных районов Лос-Анжелеса, и он нам сообщил, что когда мы приедем, с нами хочет познакомиться одна из его покупательниц, которая приобрела несколько наших украшений. Узнав, что они из России, попросила познакомить ее с представителями бренда. Оказалось, что это Джоан Борстен: кинопродюсер, сценарист, в пошлом журналистка и последняя американская жена советского актера Олега Видова – секс-символа тех времен, когда секса в СССР еще не было. Мы очень тепло и трогательно проболтали с ней целый час прямо в ювелирном салоне, она подарила и подписала нам книгу, которую в течение трех лет писал о своей жизни Видов, а после его смерти от онкологического заболевания Джоан уже сама ее дописала, выполнив последнюю просьбу мужа.

Украшения Kabarovsky “снимались” в клипах, с кем из звезд вы сотрудничали в этом отношении?

Несколько лет назад на нас вышли представители одного очень известного продакшна Hoodyakov Production и предложили возможность нашим украшениям стать, если так можно выразиться, одними из героев видеоклипов. Мы прочитали сценарии, сюжеты нам очень понравились. Стало интересно и любопытно попробовать еще и такой вариант знакомства нашего бренда с публикой, и мы с радостью приняли это предложение. Итогами сотрудничества стали романтический клип Валерия Меладзе и Мота на песню “Сколько лет” и видеоблокбастер Филиппа Киркорова на песню “Лунный гость”.

Какие украшения Kabarovsky лично вы носите, не снимая?

За 13 лет существования бренда Kabarovsky было много украшений, которые я носила годами, и до сих пор, конечно, продолжаю любить их всем сердцем. Но на сегодняшний день мое самое любимое, знаковое и необходимое украшение, с которым я не расстаюсь – это золотой браслет “2020”. Во-первых, его дизайн я придумала сама, сидя опять-таки на изоляции в марте 2020 года, и даже зарегистрировала авторское право на это изображение в Роспатенте. Во-вторых – этот браслет символ 2020 года. Вроде бы небольшой графический знак, а в нем столько смыслов и философии. В 2020-м году все человечество настигло ужасное заболевание, многим пришлось пройти через испытания болезнью самим, или ухаживая за своими близкими. Всем людям, кто это успешно преодолел он и посвящен. Я сама заболела ковидом в самом конце 2020 года, так что все, что этот браслет в себе несет, для меня так же актуально и заряжено особым смыслом. Я теперь ношу его как оберег и символ победы над этой болезнью.

В каких странах представлены изделия Kabarovsky? Планируете ли расширять географию бренда?

Мы стремимся к развитию экспорта наших украшений, так как хотелось бы уменьшить зависимость финансовых результатов предприятия от колебаний курса рубля. Это очень сложный и долговременный проект. Крайне тяжело было даже изменить отношение иностранных представителей ювелирного рынка к отечественному производителю. Лет пять плотного посещения крупнейших мировых ювелирных выставок просто ушло на то, чтобы люди поверили, что все, что представлено на нашем стенде, реально произведено в России, руками наших российских мастеров. Далее начались робкие и осторожные контракты – потенциальные партнеры опасались, что мы не сможем либо воспроизвести заказ в представленном на выставке качестве, либо не сможем сделать поставку в срок. Сейчас у нас уже есть несколько постоянных партнеров в США. Буквально накануне пандемии шла активная работа и переговоры по подписанию контрактов с представителями ювелирной отрасли Западной Европы: из Прибалтики, Болгарии, Чехии, Германии. И, к великому сожалению, все это пришлось приостановить на неопределенный срок. Надеемся, что в скором времени сможем продолжить начатую работу. Пока же активно сотрудничаем со странами ближайшего зарубежья – Беларусью, Казахстаном.

Вера Кабаровская