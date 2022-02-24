Мнение: Арестович сохраняет спокойствие

Алексей Арестович, который, как я понял, вернулся в состав администрации президента Украины на пост типа главного военного пресс-секретаря – говорит (на фоне абсолютно пустого зала пресс-конференций в офисе президента), что в наступлении РФ наступила “оперативная пауза”, на некоторых участках подразделения ВСУ даже переходят в контратаки, и что “российская армия сделала ставку на внезапность”, но теперь ВСУ пополнят резервисты, и она с новыми силами станет оказывать сопротивление.

Единственное, что тут не понятно – о какой “внезапности” толкует Алексей. Уж, казалось бы, о предстоящем наступлении РФ разве что в новостях не объявляли (хотя на самом деле – объявляли).

Вообще, безотносительно Арестовича – трудно не заметить параллели нынешнего военного кризиса с предыдущим ковидным. Как и в начале ТОГО кризиса, главная мечта обывателя, которую он не стесняется высказывать – что “все будет очень плохо, но недолго”. Типа – “надо перетерпеть в карантинах неделю или две – а после вернется прежняя жизнь”. В данном случае это расчет на то, что война закончится “быстрым и почти бескровным разгромом ВСУ”.

Есть, однако, сомнения, что войны такого масштаба можно выиграть ракетными залпами и авианалетами. Боюсь, нас ждет тот же “ковидный сценарий” – неделя, потом месяц, потом еще три месяца, потом еще год… Важно еще и понимать, что архитекторы и там и там – одни и те же.

Также любопытно обращение Зеленского “К русскому народу” и на русском. Вспомнил! Эх…