Мнение: День Z. 16-00

Промежуточное на 16-00.

1. ВС РФ успешно развивают наступление на юге, заняв часть Херсонской области, включая Каховку, Геническ и взяв под контроль Северо-Крымский канал. Выброшен десант у Херсона. Аксенов заявил, что скоро подадут воду в Крым.

2. На севере взят Путивль. Группировка ВС РФ продвигается к Киеву. Более 30 вертолетов атаковали аэродром Гостамель (потеряны 2 вертолета), Украина подтверждает продвижение ВС РФ в киевской и житомирской областях. Над Киевом летает российская авиация. В СБУ жгут документы.

3. Под Харьковом идут тяжелые бои на объездной дороге – с обеих сторон потери в людях и технике. В городе призывают прятаться в бомбоубежищах. Остановлено метро. Сбут Ан-25 ВСУ. Взят Волчанск и куча различных поселков.

4. В ЛДНР на ряде участков есть продвижение – освобождено несколько поселков, форсирован Северский Донец, идет наступление на Волноваху. У ВСУ большие потери. У ЛДНР так же есть погибшие военные и гражданские.

5. Пока не подтверждены сообщения о десанте в Одессе, взятии Сум и ситуации в районе Гостамеля. После обеда покатилась вторая волна авиадуаров. Уничтожен центр 72-го ИПСО, а также штаб-квартира ГУР МОУ в Киеве.

6. ЕС и НАТО введут различные санкции, но воевать за Украину не будут. Босфор также не будут закрывать. В общем, примерно как с Ашрафом Гани. Стоит отметить, что украинский Су-27 удрал в Румынию. На территорию Россию уже удрало более 500 украинских пограничников и военных.

7. ВСУ повредили в Азовском море два российских судна. 1 моряк ранен. Суда продолжили движение. Керченский мост и Керченский пролив продолжают работу.

В целом, наступление развивается успешно и в ближайшие часы зоны контроля над территорией Украины существенно изменятся.

Онлайн-трансляция Дня Z в Телеграм https://t.me/boris_rozhin

—