Скандалы: Комздраву Петербурга напомнили о коллапсе в медсфере

В Комитете по здравоохранению Смольного опубликовали информацию о нацпроекте «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

«Основная цель проекта — повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе на основе рационального территориального планирования сети медицинских организаций первичного звена, осуществления ремонта и оснащения медицинских организаций оборудованием, ликвидации кадрового дефицита, обеспечения приоритета профилактики», — написано в сообщении.

Жители Петербурга раскритиковали действия комитета. Они не уверены, что в Смольном смогут достойно реализовать все инициативы. По мнению петербуржцев, такие программы только отвлекают врачей от реальной работы.

«Снова «протоколы» лечения, одни на всех, без учета разнообразия проблем у каждого организма», — написала петербурженка.

«Протоколы, проколы — людей лечить некогда», — отметила другая жительница города.

Горожане напомнили о медицинском коллапсе, начавшемся с приходом нового штамма коронавируса «омикрон». Чтобы попасть к врачу, люди сидели в многочасовых очередях, где были и здоровые, и больные.

Служба «122» не справлялась с большим количеством заявок. Зачастую врача на дом приходилось ждать по несколько дней. О нехватке в Петербурге медицинских специалистов губернатор Александр Беглов говорил ранее, но положительных изменений после этого не последовало.