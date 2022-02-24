Скандалы: Комздраву Петербурга напомнили о коллапсе в медсфере
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В Комитете по здравоохранению Смольного опубликовали информацию о нацпроекте «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»
«Основная цель проекта — повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе на основе рационального территориального планирования сети медицинских организаций первичного звена, осуществления ремонта и оснащения медицинских организаций оборудованием, ликвидации кадрового дефицита, обеспечения приоритета профилактики», — написано в сообщении.
Жители Петербурга раскритиковали действия комитета. Они не уверены, что в Смольном смогут достойно реализовать все инициативы. По мнению петербуржцев, такие программы только отвлекают врачей от реальной работы.
«Снова «протоколы» лечения, одни на всех, без учета разнообразия проблем у каждого организма», — написала петербурженка.
«Протоколы, проколы — людей лечить некогда», — отметила другая жительница города.
Горожане напомнили о медицинском коллапсе, начавшемся с приходом нового штамма коронавируса «омикрон». Чтобы попасть к врачу, люди сидели в многочасовых очередях, где были и здоровые, и больные.
Служба «122» не справлялась с большим количеством заявок. Зачастую врача на дом приходилось ждать по несколько дней. О нехватке в Петербурге медицинских специалистов губернатор Александр Беглов говорил ранее, но положительных изменений после этого не последовало.
По примеру Москвы в Петербурге могли бы ввести бесплатные ПЦР-тесты и тесты на антитела для всех желающих. Из-за непродуманной политики Смольного нагрузка в сфере петербургской медицины колоссальна, и нововведения могут еще больше все усугубить.
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