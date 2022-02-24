 

Мнение: Победитель

24.02.2022, 19:25, Разное
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В 8 вечера выступит победитель в войне Россия-Украина Байден и объявит условия капитуляции. Он вполне может записать себе в актив эту победу, в которой не погибнет ни один американец — он все-таки вынудил Путина начать войну, и теперь снимет с этого все сливки до последнего грамма. Заслужил.

Заявлено, что Байден выступит с объявлением «невиданных» санкций. Однако санкции — это горошина. Важнее здесь то, что теперь появилось и оформилось новое мировое зло, вокруг которого будут сплачиваться и укреплять безопасность. Ценой, конечно, отказа от некоторых прав и свобод. Какие права, если враг на пороге? Осталось, наверное, устроить показательное выступление с подрывом спецбоеприпаса или аварией на ядерном объекте, чтобы вирус прочно уступил место новой глобальной угрозе. С которой, понятно, нужно будет бороться и побеждать.

Кремль блестяще выполнил задание партии. Правда, в конце ему уготована участь вируса, но разве кого-то интересует мнение молекулы РНК в белковой оболочке?

Источник: Эль Мюрид



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