 

За неубранный снег и мусор пора штрафовать – Чернобровкина о ситуации в Петербурге

24.02.2022, 19:20, Разное
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Медиакомпания «РосБизнесКонсалтинг» провела пресс-конференцию на тему «Уроки зимы: как бизнесу и власти взаимодействовать в сфере ЖКХ», чтобы обсудить накопившиеся коммунальные проблемы в Петербурге. В ходе мероприятия исполнительный директор бизнес-центра AmCham Мария Чернобровкина заявила, что за неубранный снег и мусор пора штрафовать. Напомним, мусорная реформа, запущенная в начале года Смольным, провалилась на старте.
Администрация Александра Беглова не использовала с толком трехлетнюю отсрочку, полученную от федерального центра. Эксперты отмечают отсутствие исполнимой и актуальной территориальной схемы, поэтапного плана реформы, а также региональной программы обращения с твердыми коммунальными отходами. Помимо этого, утвержденная Смольным в качестве регоператора компания «Невский экологический оператор» не смогла выбрать опытных перевозчиков для вывоза мусора.

«Необходимо ввести штрафы за неуборку снега и мусора. Мусорный коллапс вызван тем, что НЭО был не готов, Смольный об этом знал. Вопросы не решены до сих пор. Тарифы, заключили, договора. Начали обсуждать все, что можно с оператором. Заседание Комитета промышленной политики, инновации и инвестициям, там были промышленники и гостиницы, обсуждали специфику. Сложилось впечатление, что оператор частично был готов работать с ЖКХ, но совершенно не учитывал специфику работы с «промкой» и гостиницами. Мы не получили ответы на свои вопросы», — заявила Чернобровкина.

Руководитель БЦ AmCham также напомнила, что многие компании до сих пор не заключили договоры на вывоз ТКО. Во многих бизнес-центрах арендаторы должны отдельно договариваться с «НЭО» и ставить свой контейнер, причем соответствующего объема, чтобы его вывезли. Чернобровкина считает, что такого быть не должно, поэтому регоператора нужно штрафовать уже сейчас за возникновение хаоса на мусорном рынке.

Ранее СМИ сообщали, что представители «НЭО» согласились с тем, что не владеют всей информацией по объемам мусора, образующегося в Северной столице.



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