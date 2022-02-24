Узбекские археологи 23 февраля вскрыли гробницу Тимура

В Самарканде продолжаются археологические работы в мавзолее Гур-Эмир. Впервые усыпальница Тамерлана была вскрыта в июне 1941 года, однако из-за начала войны археологические работы были приостановлены. В декабре 2021 года президиум Академии наук Узбекистана принял решение возобновить раскопки, 23 февраля 2022 года гробница великого завоевателя была вскрыта.

«Антропологи и химики подвергли тщательному осмотру останки Тимура. Ученые обнаружили, что на черепе сохранились остатки волос. Определена возможность восстановить довольно точный портретный облик завоевателя», – сообщил руководитель раскопок Ташмухамед Ниязович Кори-Ниязи.

В этот же день научная экспедиция начала раскопки и в другом древнем мавзолее Самарканда – Биби-Ханым, названном по имени погребенной здесь старшей жены Тимура. Полученные данные позволят восстановить облик Тамерлана и его близких, а также уточнить причины их смерти.

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