 

Шойгу: Украинские военные стараются уклоняться от боестолкновений

24.02.2022, 18:47, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о ходе спецоперации российской армии. По его словам, украинские военнослужащие стараются уклоняться от боестолкновений и договариваются о коридорах для выхода из зоны операции без вооружения. Сопротивление российской армии оказывают в основном отряды националистов, уточнил глава ведомства.

Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военнослужащим.

“С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением”, сказал он.



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