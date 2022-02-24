Напуганные украинцы опустошили магазины с продуктами

В украинских

соцсетях появилось много снимков с пустыми полками в супермаркетах. По словам одной из жительниц Харькова, в магазинах – длинные очереди, в банкоматах денег нет, а часть супермаркетов и аптек в городе 24 февраля и вовсе не открылись.

“Это

ужас, сколько людей на улице… полки в магазинах уже пустые… я

в шоке просто”, — высказалась другая украинка.

Житель

Киева сообщил, что после начала спецоперации России на Донбассе в городе “царит паника”, передает телеканал “360”. Люди не понимают, что происходит. Мужчина отметил, что в столице Украины есть вода и

электричество, работают интернет и мобильная связь, продуктовые магазины открыты.

По имеющейся информации, над Киевом звучит сирена тревоги. К выездам из города движутся множество автомобилей. Жительница Харькова Мария тоже поведала о панике в городе. По ее словам, ее земляки идут в бомбоубежища и пытаются покинуть страну.

Напомним, президент

России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Донбассе. По его словам, речи об оккупации украинской территории не идет. Украина разорвала дипломатические отношения с нашей страной. Как писали “Дни.ру”, Кремль уже отреагировал на это.