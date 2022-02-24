Букингемский дворец опроверг сообщения о смерти королевы Елизаветы II

Пресс-служба Букингемского дворца опровергла новость о смерти британской королевы Елизаветы II, которую ранее распространил популярный блог Hollywood Unlocked. В минувшую среду она сообщила, что еженедельная беседа королевы с премьер-министром страны Борисом Джонсоном состоялась по расписанию, несмотря на то, что ранее она заболела коронавирусом.

Ее Величество говорила с премьер-министром сегодня [в среду] вечером, – говорится в релизе.

Это был телефонный разговор, потому что британская королева все еще находится на самоизоляции в Виндзорском замке. При этом все прочие онлайн и оффлайн встречи в ближайшее время Ее Величество отменила.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон

Напомним, днем ранее, то есть 22 февраля, в блоге Hollywood Unlocked появился пост о смерти Елизаветы II. Его ведет бывший участник реалити-шоу Love & Hip Hop Джейсон Ли.

Ожидалось, что она будет присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но ее нашли мертвой, – говорилось в публикации.

Несмотря на то что его слова подверглись критике, в том числе авторитетными журналистами и королевскими экспертами, Джейсон продолжал настаивать на своем, утверждая, что его источники не ошибаются.

О болезни королевы Великобритании Елизавете II стало известно 20 февраля, всего через несколько дней после того, как тест показал положительный результат у ее старшего сына, принца Чарльза, и невестки, герцогини Камиллы Корнуольской. Ее представители заверили, что болезнь протекает в легкой форме (королева вакцинирована). Также недавно Елизавета II жаловалась на боли в ногах.

Кстати, принц Чарльз уже оправился от болезни и вчера приехал с визитом в графство Херефордшир на западе Англии. Там он посетил Херефордский собор и встретился с местными фермерами и семьями, которые живут и работают в поместье герцогства Корнуолл, расположенного на территории графства.

Королева Елизавета II в Букингемском дворце