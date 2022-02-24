Скандалы: Триллион в дырявые трубы

Новая реформа ЖКХ обогатит Ротенбергов и Вексельберга?

На ближайшем весеннем заседании Госсовета будет представлена концепция новой реформы ЖКХ. Она будет частично профинансирована за счёт рядовых потребителей, а прибыль получат предприятия, подконтрольные братьям Ротенбергам, Виктору Вексельбергу и группе других крупных бизнесменов. Особый интерес проекты подготовленных решений вызывают у строительного лобби, которому представится шанс ещё более уплотнить застройку в мегаполисах.

Как сообщают знакомые с ходом организации заседания источники, его дата пока не определена. Ожидается, что в случае снижения остроты украинского кризиса Госсовет состоится в марте-апреле. Если военная эскалация во внешней политике продолжится, то обсуждение вопроса может быть перенесено. На фоне угрозы начала военных действий перспектива повышения размера квартплаты грозит нежелательным для власти обострением социальной нестабильности.

По инсайдерским данным, главный доклад с тезисами реформы представит вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Ожидается, что по итогам заседания будут даны поручения, предполагающие выделение значительных бюджетных средств. В числе главных бенефициаров реформы станут братья Ротенберги, контролирующие крупнейшие российские коммунальные проекты и активы.

Собеседники «Октагона» считают связку Хуснуллина с братьями Ротенбергами логичной и обоснованной.

В своё время именно эти бизнесмены пролоббировали вопрос о включении Марата Хуснуллина в состав правительства Москвы.

В последнее время отношения сторон окрепли, и теперь, скорее всего, вице-премьер лично входит в команду Ротенбергов и общается с ними напрямую.

Заинтересован в реформе и Виктор Вексельберг. Аффилированные с ним структуры занимаются энерго- и теплогенерацией, управляют водоканалами и другими стратегическими предприятиями ЖКХ ряда крупных городов.

Первые сигналы о неизбежности преобразования коммунальной сферы прозвучали в сентябре 2020 года, когда Марат Хуснуллин заявил о невозможности достижения при текущем состоянии ЖКХ плановых показателей нацпроекта «Жильё и городская среда». В том числе он признал риск невыполнения задания по наращиванию объёмов строительства в целом по стране до миллиарда квадратных метров в год и повышения уровня качества городской среды в полтора раза.

Показатели строительной сферы напрямую связаны с состоянием коммунальных сетей. Чем оно хуже, тем меньшую площадь жилья сети способны обслуживать. И тем большие инвестиции необходимо вкладывать в исправление ситуации.

При этом власти точно не известен общий объём сетей ЖКХ, а также доли сетей, принадлежащих государству, ведомствам и юрлицам.

В правительственных отчётах говорится, что длина российских коммунальных сетей превышает 900 тыс. километров.

Но с инициативой провести их полную инвентаризацию Министерство строительства РФ выступило только весной 2020 года.

– Неизвестно, на чьём балансе находится большее количество сетей. Такую неопределённость создают в том числе застройщики, которые пытаются передать муниципалитетам проложенные им в ходе строительных работ сети. Муниципалитеты отказываются принимать, потому что они обычно сделаны, мягко говоря, некачественно. Затем многие из этих юрлиц банкротятся, ликвидируются – и сети подвисают в воздухе. Формально можно сказать, что они где-то числятся, но по факту это фантом, – пояснил «Октагону» лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков.

Чаще всего, оценивая состояние сетей, представители Минстроя РФ говорят об их износе. До начала 2020 года главным источником данных об этом показателе были отчёты Росстата. На данный момент статистическое ведомство выпустило последний доклад, согласно которому в регионах подлежало замене более 44 процентов водопроводных сетей, 30 процентов сетей в сфере горячего водоснабжения, 45 процентов – в водоотведении.

Спустя пару месяцев Министерство строительства выступило с инициативой внести корректировки в порядок определения износа сетей и вскоре выпустило собственный доклад. Содержащиеся в нём цифры значительно превышали оценки Росстата.

Согласно документу, износ сетей в среднем по стране составил 58 процентов, но в ряде регионов достиг гораздо больших значений.

Хуже всего дела обстоят с канализационными трубами. Лидером по их износу названы Ставропольский край – 94 процента, Калмыкия – 89 процентов и Тыва – 84 процента.

Причина столь существенных разночтений – в отсутствии объективных критериев оценки износа. Гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко комментировал СМИ цифры Росстата следующим образом:

«Нигде не установлено, как оценивать износ. Сейчас это, как правило, субъективная оценка состояния сетей инженером водоканала. И если он резко увеличит цифру, будут вопросы и к нему, и к организации, и к губернатору: что сделали, почему не предотвратили?»

Его слова подтверждает текст утвердившего методологию определения износа приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ № 437. В нём говорится, что данный показатель определяет технолог по итогам визуального осмотра труб. Если такой осмотр невозможен, то износом считается соотношение фактически прослуженного трубопроводом времени к средненормативному сроку службы. При этом в приказе есть оговорка:

«В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к нормативному или превышает его, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определяемый экспертным путём, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного (остаточного) срока службы».

То есть процент износа всегда базируется на наборе субъективных предположений экспертов, с которыми у заказчиков исследования могут быть личные корыстные отношения – чем больше пугающим будет в документах показатель, тем больше шансов пролоббировать выделение бюджетных средств на очередной ремонт.

Не меньше вопросов вызывает и другой показатель состояния сетей ЖКХ – число происходящих на них аварий.

До определённого времени Министерство строительства и ЖКХ рапортовало о снижении этого показателя, увязывая позитивный тренд с повышением эффективности управления коммунальным хозяйством после передачи ряда объектов в концессию.

В том числе в конце 2017 года бывший замглавы ведомства Андрей Чибис сообщил СМИ об уменьшении числа аварий в 18 раз с 2000 года. Он добавил, что с 2012 по 2017 год тот же показатель в водоснабжении снизился в два раза.

«Мы были настолько шокированы этими данными, что потребовали опровергнуть эту инсинуацию. Мы нашли отчёт Минэнерго по тепловым сетям. Он показывал рост числа аварийных случаев в 2014 году на три процента, в 2015-м – на пять процентов», — Сергей Креков, лидер партии «Народное ЖКХ»

– В ответ мы получили официальное письмо от Минстроя, в котором представители министерства сообщали, что получили все данные из Росстата. Мы написали в Росстат, но Росстат не счёл возможным ответить, – рассказал «Октагону» Сергей Креков.

Статистика кардинально поменялась в 2020 году после прихода в Минстрой новой управленческой команды. Новые руководители ведомства первым делом доложили президенту Путину о росте числа аварий на 30 процентов в год.

Исходя из вышесказанного, определение объёмов финансирования программы модернизации ЖКХ также является во многом субъективным. Выкладки Минстроя РФ свидетельствуют о том, что для поддержания системы тепло- и водоснабжения в относительно работоспособном состоянии необходимо ежегодно заменять не менее пяти процентов наиболее старых труб, но меняются по статистике только порядка двух процентов. То есть трубопроводы стареют значительно быстрее, чем обновляются.

Правительство РФ пытается решить эту проблему более 10 лет, финансируя ремонты на местах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище». В 2011–2015 годах из этого источника было направлено 12,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию 16 объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2019–2020 годах подход к финансированию стал более адресным. Министерство строительства разработало программу «60 плюс», которой предусматривается поддержка муниципальных образований, где коммунальные сети имеют износ более 60 процентов. Первыми получили льготные кредиты на общую сумму 1,19 млрд рублей четыре населённых пункта: Козьмодемьянск (Марий Эл), Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область) и городской округ Белово (Кемеровская область). Ожидалось, что на этих пилотных территориях будут применены новые технологические решения, которые снизят потери в сетях отопления, водоснабжения и водоотведения.

Пандемия значительно снизила возможности федерального бюджета. Для реализации программы понадобились альтернативные источники. В начале февраля 2022 года Правительство РФ приняло решение о финансировании проектов в сфере ЖКХ за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Согласно документу, в текущем году из ФНБ на обновление коммунальной инфраструктуры будут выделены кредиты под три процента на общую сумму 20 млрд рублей. Общий объём программы – 150 млрд рублей на четыре года.

– Данных о реальном состоянии сетей нет. Существующие данные имеют мало отношения к действительности. И сегодня вопрос не в том, будет выделено из ФНБ 150 или 160 миллиардов рублей, а в том, что это нам даст. Вырастет ли качество коммунальных услуг или снизятся тарифы? Велика вероятность, что мы не получим ничего, а эти деньги будут закопаны в землю, – предупреждает Сергей Креков.

Но и эти суммы, по оценкам правительственных чиновников, являются недостаточными. Ранее в СМИ представители Минстроя предполагали, что для обновления сетей необходимо порядка 1 трлн рублей. Найти недостающие средства можно только в карманах россиян.

Хуснуллин ранее заявлял, что действующее законодательство, предусматривающее ограничение предельного роста тарифов ЖКХ уровнем инфляции, не даёт коммунальным предприятиям возможности вкладываться в обновление оборудования. В 2022 году рост тарифов не должен быть выше четырёх процентов.

«А инфляция будет семь-восемь процентов. И где вот эта разница недособранных средств? Где предприятия ЖКХ возьмут деньги не то что на обновление, а на текущее содержание?» – цитировали СМИ слова вице-премьера.

Ещё в сентябре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС изучить вопрос о возможности повышения тарифов на ЖКУ до экономически обоснованного уровня с одновременным усилением мер адресной поддержки нуждающихся граждан.

Возможное повышение коммунальных тарифов Хуснуллин считает благом для россиян.

Выступая в январе этого года на Гайдаровском форуме, вице-премьер пояснил, что в настоящее время из-за износа коммунальных сетей потери воды и тепла на них достигают 25 процентов. Он выразил мнение, что повышение тарифа и увеличение финансирования за счёт ремонтов приведёт к сокращению доли потерь. В результате конечные потребители либо не заметят повышения, либо их платежи и вовсе снизятся.

У общественников иное мнение.

– Никакие уровни индексации, хоть мы на два будем умножать, не дадут результатов, если изначально не поставлен вопрос, что мы должны получить в результате. Если не поставлена цель, то отсутствие качества коммунальных ресурсов будет объясняться состоянием сетей после узлов раздачи или крайними будут сделаны управляющие компании или ТСЖ. Закопать в землю деньги на ремонте сетей значительно проще, чем на стройке. Они, это моё личное мнение, пойдут просто на поправку финансового состояния ПАО «Т Плюс» Вексельберга и других подобных организаций, – рассказывает Сергей Креков.

Эксперт также предупреждает, что платёжеспособность населения по выставляемым ему тарифам ЖКХ составляет сегодня порядка 80 процентов. При повышении тарифов на 10 процентов она может упасть до 75 процентов.

– Мы делали расчёты для модели комфортности коммунального тарифа. В этой модели проанализированы доходы в том или другом регионе, учитывается способность населения оплачивать выставляемые тарифы. При индексации тарифов вопрос не в том, сколько денег мы должны компенсировать ресурсоснабжающей организации, которая осуществляет поставку, а способно ли население это повышение оплатить. Если доля совокупного коммунального платежа в доходах очень высокая, то повышать в этом регионе тариф выше средних уровней нельзя, – уверен Креков.

В интервью СМИ Марат Хуснуллин говорил, что реформа ЖКХ даст толчок развитию не только строительства, но и других отраслей экономики:

«Мы, строя жильё, паровозом должны вытащить ещё целый ряд сфер», – считает вице-премьер.

По данным источников «Октагона», представители крупных девелоперских компаний осведомлены о планах Минстроя и активизировали переговоры с региональными властями о выделении земельных участков под новые строительные проекты.

Одним из бенефициаров реформы может стать компания Capital Group, руководитель которой Павел Тё входит в ближайшее окружение Марата Хуснуллина.

Capital Group – один из лидеров в стране в области высотного строительства. В том числе компания построила два небоскрёба делового центра «Москва-Сити».

Опрошенные «Октагоном» эксперты подтверждают, что модернизация сетей позволит повсеместно увеличить такой показатель градостроительного планирования как плотность застройки. Такие решения позволят увеличить объём вводимого жилья, но при этом станут катализаторами ряда проблем.

– Изначально расчёты всех коммунальных сетей делались на определённую плотность застройки. Сегодня сети не способны переварить растущий объём жилья. Особенно это касается Подмосковья. Особенно показателен коллапс в Подольске. Южная часть Московской области запитывается не от водохранилища, а от подземных источников с низким дебетом. В результате массовой застройки вода просто кончилась. И пока искали, бурили воду, Подольск сидел на привозной воде, – вспоминает Сергей Креков.

– Ситуации, когда другие города столкнутся с теми же проблемами, что были в Подольске, не за горами. Безбашенное строительство, ведущееся без учёта технических возможностей и инвестиций в инфраструктуру, ускорит этот процесс, – уверен лидер партии «Народное ЖКХ».

Константин Джултаев