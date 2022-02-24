 

Ярмольник рассказал о жизни Тодоровского после смерти Брик

24.02.2022, 17:55, Разное
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Стало известно, как живет режиссер Валерий Тодоровский после смерти своей супруги Евгении Брик. Об этом пояснил Леонид Ярмольник в рамках шоу «Антонимы».
Евгения Брик скончалась от онкологического заболевания две недели назад. У нее в США остался супруг Валерий Тодоровский и дочь Золя. Долгое время звезда фильма «Стиляги» боролась с тяжелой болезнью. Она проживала в Лос-Анджелесе.

О том, как живет Валерий Тодоровский, пояснил Леонид Ярмольник, его коллега и близкий друг. Актер выразил режиссеру соболезнования. Он рассказал, что не так давно разговаривал по телефону с вдовцом. Ярмольник не стал вдаваться в подробности, но сообщил, что Тодоровский до сих пор не отошел после потери избранницы. Режиссер пока будет оставаться в США вместе с дочерью Зоей.

С Евгений Брик узкий круг близких и знакомых попрощался в США. Вход на траурную церемонию был закрытым. После панихиды Брик кремировали, а прах передали родственникам из России. Именно они настояли на выполнении данной процедуры.

Первой в социальных сетях о смерти Брик пояснила журналистка Екатерина Гордеева. Она рассказала, что актриса не хотела сообщать общественности о своей болезни. В связи с этим в последние два года она редко рассказывала о себе.

Источник: popcake.tv



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