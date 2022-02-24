 

Мнение: Немцов оказался прав?

24.02.2022, 17:35, Разное
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В 5:30 утра началась трансляция обращения Владимира Путина.

Путин объявил «спецоперацию» в Украине. Армия России подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Украине.

«Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, этот геноцид миллионов людей, которые надеются только на Россию, только на нас с вами», — объяснил Путин свой мотив начала военной операции.

«В соответствии со ст. 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции <…> Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. <…> В наши планы не входит оккупация Украины», — заяил Путин.

И добавил, что Россия намерена предать суду тех, кто причастен к «преступлениям» против мирного населения в Украине.

Путин заявил, что в НАТО «перешли красную черту», расширяясь на Восток, а милитаризация Украины угрожает России как государству.

А еще Путин обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины, назвав их «товарищами»: «Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».

«Кто бы ни пытался помешать нам, должен знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались», — предупредил Путин правительства третьих стран.

В конце речи Путин обратился к россиянам и призвал их консолидироваться. Он назвал НАТО «империей лжи» и предложил противопоставить ей силу «справедливости и правды».

«Верю в вашу поддержку. В ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к отечеству», — завершил Путин свое обращение.

У меня нет слов. Только вспоминается Борис Ефимович Немцов, расстрелянный 27 февраля 2015 близ Кремля…

Оставлю здесь и обращение Владимира Зеленского к россиянам.

Источник: Ирек Муртазин



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