 

На месте Украины могут появиться отдельные республики – политолог Сергейцев

24.02.2022, 17:20, Разное
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“Я не уверен, что вообще останется какая-либо страна с таким названием – Украина”, – заявил эксперт.

По его мнению, республики, которые появятся на ее месте, не захотят называться Украиной.

Политолог привел аналогии с уничтожением гитлеровского режима в Германии. “Поставлена была серьезная прививка, причем не путем наказания всей той части народа, которая была виновна, наказали только начальство, причем самую верхушку”, – приводит слова Сергейцева РИА Новости.

Президент Владимир Путин 25 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине. Рано утром российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Говоря о ходе операции, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские военнослужащие уклоняются от боестолкновений и пользуются коридорами для безопасного выхода без оружия. Сопротивление оказывают лишь националисты.

В Донбассе народные милиции ДНР и ЛНР начали операции по освобождению территории республик. Сообщается, что наступление ведется собственными силами без участия российских военных.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он разрешил выдать оружие всем украинцам.

На фоне резкого обострения США и Евросоюз угрожают ввести против России жесткие санкции. Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что ограничения затронут экономическую, энергетическую и военную сферы.



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