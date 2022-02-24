Скандалы: 600 тысяч тонн золота уплыли из России

Центробанк активно закупал золото и даже стал крупнейшим скупщиком драгметалла в мире

Это позволило сократить долю доллара в золотовалютных запасах, а заодно поддержать российских золотопромышленников, которые осваивают Дальний Восток и Север. С весны 2020 года, то есть с начала пандемии, политика монетарных властей изменилась: регулярные закупки золота прекратились. Шаг выглядел вполне логичным на фоне роста цен на золото. В 2021 году ЦБ немного покупал, немного продавал, так что золотой резерв страны в целом оставался стабильным и составлял примерно 2,3 млн тонн.

Но самое интересное тем временем происходило в частных компаниях. Ещё в апреле правительство разрешило золотодобытчикам напрямую экспортировать золото по долгосрочным генеральным лицензиям, которые начал выдавать Минпромторг. Чем те не преминули воспользоваться. В результате в 2020 году золота из России было вывезено 320 тонн, что втрое больше, чем годом ранее. В 2021-м, по предварительным данным, вывезено 302 тонны. Основной страной-получателем значится Великобритания, откуда через Лондонскую биржу металл может расходиться по всему миру.

Ускоряющиеся темпы вывоза из страны золота в конце прошлого года обсуждали даже в Госдуме. «Мы выво­зим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тыс. тонн скопили золотовалютные резервы», возмущался депутат Николай Коломейцев. На что Владимир Жириновский ответил: «Отправляет ЦБ, значит, надо куда-то отправить. Вывозят тихо, и пусть вывозят тихо, это они решают, что и как делать с золотом». Однако Владимир Вольфович слукавил. Сотни тонн золота за границу вывозил не ЦБ, а частные компании. Так что главными бенефициарами этой великой распродажи стали «золотые» олигархи. В первую тройку владельцев золотодобывающих активов России входят Сулейман Керимов, Константин Струков и Алексей Мордашов.

Иван Сенин