 

Обстрел Киевского аэропорта и удары по Харькову: фейки о военной операции в поддержку Донбасса

24.02.2022, 11:35, Разное
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С начала операции прошло всего несколько часов, однако в Сети уже появилось огромное количество сообщений и видео, которые сеют панику среди населения. Стоит помнить, что большая часть подобной информации – фейковая.

1. Пишут, что российские войска ведут жесткий обстрел жилых районов Харькова, Одессы и Киева.

Что происходит на самом деле: в официальном заявлении Минобороны РФ сообщается, что ВС России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВС Украины.

2. Сообщают, что началась морская операция с высадкой десанта в Одессе. Выход к Черному и Азовскому морю отрезан.

Что происходит на самом деле: украинские заявляют, что информация о высадке российских войск является фейком. Это официальные данные ВСУ.

3. Появились данные об обстреле Киевского аэропорта Борисполь. По сообщениям, артиллерия обстреливает окрестности воздушной гавани.

Что происходит на самом деле: мэр Борисполя обратился к жителям города с сообщением, в котором заявил, что “все находится под контролем”. “Это можно отнести к провокациям. Стреляет наша армия по неизвестным летательным аппаратам. Скорее всего по беспилотникам”, – отметил Владимир Борисенко.

4. Пишут, что по военным объектам на территории Украины наносятся удары баллистическими ракетами, Киев обстреливают баллистическими ракетами.

Что происходит на самом деле: в официальном сообщении Минобороны России говорится, что “высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура”. Это не баллистические ракеты.

5. Сообщают, что украинские ПВО сбили российский самолет на востоке страны.

Что происходит на самом деле: Минобороны РФ заявило, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27368/4550193/



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