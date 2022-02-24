Бен Стиллер вернулся к жене через пять лет после развода

Звезда фильмов “Знакомство с родителями” и “Невероятная жизнь Уолтера Митти” Бен Стиллер и его бывшая жена, актриса Кристин Тейлор снова вместе. Об этом актер рассказал в новом интервью. Спустя пять лет после объявления о расставании актеры сошлись еще во время пандемии. Сначала, как рассказал 56-летний актер, бывшие супруги решили жить вместе, чтобы в изоляцию быть рядом с детьми (20-летней Эллой и 16-летним Квинлином), а потом поняли, как им хорошо вместе.

Мы расстались и снова сошлись, и мы рады этому. Это было действительно замечательно для всех нас. Неожиданно так для нас обернулась пандемия, – сказал актер в интервью Esquire.

К слову, последний раз Бен и Кристин появлялись вместе на финале открытого чемпионата США по теннису в конце января. Однако поскольку бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения, журналистам не приходило в голову, что актеры снова живут вместе.

Кристин Тейлор и Бен Стиллер, сентябрь 2009 года

Напомним, что в 2017 году Бен Стиллер объявил, что после 17 лет официального брака развестись со своей женой. Свое решение он тогда объяснил тем, что, поборов рак, пересмотрел взгляды на жизнь.

Мы приняли решение расстаться, сохраняя чувство огромной любви и уважения друг к другу после 18 лет совместной жизни. Мы остаемся преданными родителями и самыми близкими друзьями. Нашим главным приоритетом остается воспитание детей, – заявил Бен Стиллер пять лет назад.

В 2016 году Бен Стиллер признался, что болен раком простаты. Он рассказал о болезни спустя два года после постановки диагноза.

Эта новость была для меня полной неожиданностью, я даже не представлял, что с этим делать. Мне было страшно. Рак остановил все в моей жизни, не было даже возможности планировать съемки в фильмах, – рассказал актер в беседе с журналистом Говардом Стерном в 2016 году.

Бен продолжает регулярно проходить обследования, несмотря на то что полностью избавился от опухоли.

Кристин Тейлор и Бен Стиллер