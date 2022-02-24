 

Мнение: День Z

24.02.2022, 11:10, Разное
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Промежуточное на 9 часов.

1. ВС РФ активно уничтожают аэродромы, склады боеприпасов, командные пункты и прочую ключевую военную инфраструктуру. МО РФ заявляет о поражении всех ключевых аэродромов ВВС Украины. Также заявляется об уничтожении оставшихся кораблей ВМСУ.
2. На ряде участков ВС РФ перешли границу Украины. По заявлению МО РФ сопротивления пограничники Украины не оказывают.
3. Армии ДНР и ЛНР официально перешли в наступление с целью освобождения территорий ДНР и ЛНР. Заявлен штурм Счастья.
4. CNN заявляет, что танки Лукашенко вошли в Белоруссию. Российские танки сейчас в 15-20 км от Харькова.
5. На Украине введено военное положение. Подтверждено уничтожение штаба Нацгвардии. Системы ГО на Украине сработали с большим запозданием.
6. Информация о занятии Мариуполя и десантах под Одессой, которая распространялась с обеих сторон на текущий момент не соответствует действительности.
7. МО РФ отрицает потерю 1-го самолета, на который заявила претензию Украина.
8. Войска ВС РФ в Крыму движутся к Перекопу и Чонгара. Отмечается работа артиллерии. Над Армянском отмечаются ударные вертолеты.
9. США и НАТО осуждают Россию и грозят скорыми санкциями, а также поддержкой Украины. Напрямую воевать за Украину они не будут.
10.Росавиация закрыла 12 аэропортов на юге России. Рубль существенно обвалился, также как и гривна. Нефть сегодня взлетит вверх.

В целом, мы сейчас живем в исторический момент, когда меняется весь окружающий нас мир. Такова эпоха перемен и смены миропорядка.
Антироссия на территории Украины должна быть ликвидирована.

Онлайн-трансляция событий Освободительного похода в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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