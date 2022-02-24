 

Полиция Германии задержала нелегальных торговцев российским газом

24.02.2022, 10:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранительные органы федеральной земли Мекленбург в Германии провели рейды на точки незаконного сбыта российского газа в городах Шверин, Штральзунд и Нойбранденбург, изъяв порядка двух тысяч кубометров. В ходе операции были задержаны 24 гражданина ФРГ и РФ, занимавшиеся реализацией голубого топлива. 

“Нами было обнаружено 16 мест подпольного распространения газа из России, в ходе облавы на них было изъято 50 баллонов с маркировкой Газпрома на 2000 кубических метров. Экспертиза криминалистов подтвердила, что газ был завезен из России. Мы намерены и дальше продолжать борьбу с русскими газдилерами, подрывающими энергетический суверенитет Германии и Европейского союза”, – заявил в интервью DW глава земельной полиции Мекленбург Вильфрид Капишке.

По сообщениям Reuters и DW, продажами сжиженного газа занималось 24 гражданина России и Германии, большинство из них- бывшие работники немецкого филиала компании Nord Stream 2. Им уже предъявлены обвинения в шпионаже и подрывной деятельности, что чревато для них, согласно законодательству ФРГ, тюремными сроками в 10-15 лет.
Похожие операции будут проведены и в других федеральных землях, о своих намерениях жестко наказывать такого рода “подрывных элементов” также заявили Франция, Бельгия и Нидерланды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Скандалы: Евгений Пригожин подал в СК заявление о попытке похищения спецслужбами США

01.09 / Мнение: Лучшие мародеры Чикаго. Август 2020

27.08 / Каждому россиянину установят план по деторождению

14.08 / Крушение самолета с россиянами на борту в Турции: все подробности

08.11 / Москва-1919. Софи, дочь поэта

07.12 / Мнение: Транспортная теорема

28.01 / “Когда я умирала, мне не помогли”: Бузова объяснила, почему отказалась от услуг психологов

18.01 / Мнение: Василиса от слова “сильная”

04.03 / Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль может войти в совет директоров “Роснефти”

29.07 / Ученые назвали продукты, заменяющие по норме кальция стакан молока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика