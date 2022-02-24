Полиция Германии задержала нелегальных торговцев российским газом

Правоохранительные органы федеральной земли Мекленбург в Германии провели рейды на точки незаконного сбыта российского газа в городах Шверин, Штральзунд и Нойбранденбург, изъяв порядка двух тысяч кубометров. В ходе операции были задержаны 24 гражданина ФРГ и РФ, занимавшиеся реализацией голубого топлива.

“Нами было обнаружено 16 мест подпольного распространения газа из России, в ходе облавы на них было изъято 50 баллонов с маркировкой Газпрома на 2000 кубических метров. Экспертиза криминалистов подтвердила, что газ был завезен из России. Мы намерены и дальше продолжать борьбу с русскими газдилерами, подрывающими энергетический суверенитет Германии и Европейского союза”, – заявил в интервью DW глава земельной полиции Мекленбург Вильфрид Капишке.

По сообщениям Reuters и DW, продажами сжиженного газа занималось 24 гражданина России и Германии, большинство из них- бывшие работники немецкого филиала компании Nord Stream 2. Им уже предъявлены обвинения в шпионаже и подрывной деятельности, что чревато для них, согласно законодательству ФРГ, тюремными сроками в 10-15 лет.

Похожие операции будут проведены и в других федеральных землях, о своих намерениях жестко наказывать такого рода “подрывных элементов” также заявили Франция, Бельгия и Нидерланды.

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