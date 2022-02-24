Мнение: О Владимир Владимирыче Саддамхусейне

Итак мы все, россияне, проснулись в другой реальности и в другой стране. Воюющей.

Также в другой стране, тоже воюющей, проснулись и украинцы. Но нас вряд ли можно назвать «собратьями по несчастью».

Мы проснулись ещё тихо и мирно, кто по звонку будильника, кто сам, по привычке. И только из телевизора узнали, что началась #война.

А вот украинцы проснулись от взрывов ракет и сдетонировавшего оружия на складах. Так бвло в Харькове, Днепре, Киеве, Мариуполе, Одессе, Запорожье — почти во всех крупных городах. К сожалению, на них падали российские ракеты и снаряды. К сожалению, началось то, во что мозг и сейчас отказывается верить. Началась война между «братскими» народами.

И #Россия в ней — агрессор.

Это надо понимать чётко и не прятаться за словесной шелухой о «миротворческой миссии», «принуждении к миру», «вооружённой защите людей». Суть не изменится. Именно Россия ведёт обстрел Украины. Именно российские войска ступили на украинскую землю.

Что ж, сейчас будет много победных реляций и победоносных воплей. Но хочется напомнить вот о чём и о ком.

22 года назад Ирак — тоже, между прочим, под предлогом «защиты» своих законных интересов — вторгся в Кувейт. Закалённая в предыдущих боях с Ираном и хорошо вооружённая иракская армия быстро сломила сопротивление Кувейта и заняла страну. Которая позднее была присоединена к Ираку. На всё про всё ушло меньше недели.

Победа?

Но через пять дней после начала иракского вторжения Совет безопасности ООН ввёл эмбарго на торговлю с Ираком. На всю торговлю. Через семь месяцев Кувейт был освобождён многонациональной военной коалицией, что одобрил практически весь мир. Через 12,5 лет новая международная коалиция во главе с #США вошла в Ирак и свергла режим Саддама Хусейна. Через 16 лет Садам Хусейн был повешен по приговору иракского же суда.

Сомневаюсь, что всё повторится в точности в отношении крупнейшей ядерной державы. Но в том, что историческая справедливость не на стороне России, тем более, не на стороне Владимира Путина — сомнений нет.

Иосиф Сталин вторгся в маленькую Финляндию — СССР проиграл. Леонид Брежнев вторгся в небольшой Афганистан — СССР проиграл. Саддам Хусейн… ну, вы это уже читали. А Ирак тоже проиграл.

Ни уроки истории, ни чужие грабли ничему не учат, да?

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