Китайские ученые представили новый прибор для обнаружения коронавируса

Китайские исследователи разработали новый прибор, позволяющий в короткие сроки производить идентификацию коронавируса в окружающей среде. Данная технология уже была протестирована на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Инновационную систему презентовал объединенный коллектив ученых представляющих Университет Цинхуа, Пекинский университет и Китайскую академию медицинских наук. Используемый в ней прибор представляет собой портативный коллектор, предназначенный для впитывания воздуха с содержащимися в нем аэрозольными частицами, в которых может находиться SARS-CoV-2. В процессе работы устройства в его системе растворяются полученные жидкие образцы, после чего специальный детектор проводит анализ состава на наличие нуклеиновых кислот коронавируса.

По словам исследователей, разработанное ими оборудование имеет в десять раз большую чувствительность к обнаружению вируса по сравнению со стандартными инструментами. Это дает возможность к обнаружению патогена даже в условиях низкой вирусной нагрузки в полученных пробах. Примечательно, что вся процедура от сбора образцов воздуха до получения данных органами контроля по времени не превышает четырех часов.

На данный момент разработка прошла тестирование лишь в закрытых помещениях на олимпийских объектах. Впрочем, эксперты заверили, что уже в ближайшей перспективе планируется её внедрение в таких местах общественного пользования, как больницы, вокзалы и аэропорты. Материалы исследования были опубликованы China Daily.

Источник: www.chinadaily.com.cn