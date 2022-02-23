Эндокринолог Павлова предупредила об опасности орехов для здоровья

Врач-эндокринолог Зуха Павлова предупредили об опасности употребления орехов в пищу. По словам специалиста, этот продукт опасно есть при некоторых заболеваниях, к тому же он вреди ЖКТ.

Орехи считается одним из наиболее популярных продуктов для перекуса. Также их часто включают в состав десертов. Вещества, содержащиеся в орехах, помогают быстро достичь чувства насыщения. Кроме этого, сердце выполняет нормально свои функции. Кроме минералов и витаминов, в орехах есть и лектины, а также фетиновая кислота.

Вещества не позволяют кишечнику в полной мере усваивать из пищи питательные вещества. К тому же нарушается нормальная работа ЖКТ, а из организма выводится железо, цинк, йод, магний.

Чтобы снизить потенциальный вред, орехи перед употреблением рекомендуется вымачивать. Для разных видов данных продуктов существуют свои сроки обработки. Для кедровых и грецких орехов хватит 8 часов вымачивания. Если говорить о миндале, то им нужно 12 часов, пишет портал «Политэксперт».