Обвинения в измене и борьба за дочь: почему Александра Никифорова развелась с мужем

Эту актрису еще нельзя отнести к категории звезд российского кино. На счету Александры Никифоровой – участие в нескольких популярных фильмах и сериалах. Поклонники молодой актрисы уверены, что слава к ней придет очень скоро, ведь все ее работы в кино являются яркими и запоминающимися. Наибольшую известность она получила благодаря ролям в проектах «Анна-детективъ» и «Султан моего сердца».

Карьера актрисы складывается сравнительно удачно, однако о ее личной жизни этого сказать нельзя. Ее мужем стал режиссер Евгений Семенов, брак с которым быстро распался, а между экс-супругами развернулась война за опеку над их общей дочерью. Каковы причины их расставания?

История знакомства

С будущим мужем, режиссером Евгением Семеновым, Александра повстречалась на съемках картины «Анна-детективъ». Проект, соединивший пару, стал для обоих первой серьезной работой.

До 2016-го молодой актрисе поручали в основном второстепенные роли. Евгений, занимающийся постановкой сериала, во время кастинга решил, что она лучше других подходит для исполнения роли главной героини – барышни, увлекающейся спиритизмом. Во время съемок между актрисой и режиссером начался бурный и стремительный роман.

Семья

По словам актрисы, до знакомства с Евгением ей не доводилось испытывать серьезной душевной привязанности (хотя, как рассказала Александра журналистам, в школьные годы она пережила первое романтическое чувство). Спустя несколько месяцев влюбленные поженились. На следующий год в их семье родилась дочь, которую назвали в честь главной героини сериала, познакомившего ее родителей.

Для Евгения брак с Александрой стал вторым. Первой супругой режиссера была актриса Александра Куликова. Интересный факт: первая жена Семенова была старше его на десять лет, а вторая — на столько же лет моложе.

Развод

Сериал «Анна-детективъ», поставленный режиссером, стал широко популярным. После участия в съемках карьера Александры Никифоровой резко пошла в гору. Она вернулась на съемочную площадку уже спустя полтора месяца после рождения ребенка. Поклонники считали, что в отношениях супругов царит полная идиллия, однако в 2017-м в Сети появилась информация, что звездная пара расходится. Александра не стала комментировать слухи, ограничась лишь общими фразами о том, что в их семье появились разногласия.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Евгений же полностью переложил вину за их расставание на супругу. По его словам, женщина предъявила ему ультиматум: она стала добиваться подписания брачного договора, в соответствии с которым все средства, заработанные в их семье, должны принадлежать исключительно ей. Помимо того, в своих интервью режиссер утверждал, что жена была ему неверна, он застал ее с другим мужчиной. По словам Евгения, ему было известно, что ранее его супруга снималась в откровенном кино.

Александра комментировать эту тему отказывается категорически. Молодая женщина сразу же прерывает интервью, стоит лишь журналистам задать ей этот вопрос.

С кем будет дочь?

В ходе развода был поднят вопрос о воспитании 2-летней дочки Анечки. Мать сообщила, что у нее нет финансовой возможности содержать ребенка, поэтому отец забрал малышку к себе, предоставив бывшей жене возможность беспрепятственно с ней встречаться. По его словам, он привозил девочку к ней по первому зову.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

В 2017-м Никифорова уехала отдыхать с Анечкой в Севастополь. Отец не возражал. По его словам, он обрадовался, что девочка в течение целого месяца будет наслаждаться солнцем и морем. Однако в условленный срок дочь к отцу не вернулась. Мать решила оставить ее у себя.

Спустя какое-то время Александра отправилась в Турцию, где шли съемки сериала «Султан моего сердца». Аня оставалась на попечении ее матери. Семенову не удалось встретиться с девочкой: бывшая теща не открывала дверь, а бывшая жена не отвечала на звонки.

И тогда отец обратился в суд. Как объяснил Евгений журналистам, он твердо решил забрать Аню к себе. По его словам, он не мог доверить воспитание дочери семье, в которой уже вырастили девушку, готовую сниматься в фильмах для взрослых. Семенов не хотел, чтобы его дочь оказалась под их влиянием.

Война за ребенка

Судья оставил дочь с матерью, не найдя причин их разлучать. Хотя сегодня тяжба уже позади, вопрос, с кем останется Анечка, как и прежде, открыт. Бывшие супруги ведут настоящую войну за право воспитывать совместную дочь, в результате этого появляется много грязи в социальных сетях. К сожалению, в этой борьбе взрослые, похоже, забыли о том, как важно помнить о чувствах ребенка, чтобы уберечь его от тяжелой моральной травмы.