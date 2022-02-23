«Искажение концепции миротворчества»

Генсек ООН заявил, что войска РФ в «ЛДНР» не могут считаться миротворцами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что войска РФ в «ЛДНР» не могут считаться миротворцами. Заявление о ситуации вокруг Украины опубликовано на сайте международной организации.

«Я обеспокоен искажением концепции миротворчества <…>. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без согласия последней, то они не являются независимыми миротворцами, они вообще не являются миротворцами», — сказал он.

Генсек ООН добавил, что обеспокоен рисками дальнейшей эскалации в Украине и участившимися случаями нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Также Гутерриш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом. «Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай», — отметил он. Генсек ООН раскритиковал признание президентом РФ Владимиром Путиным «ЛДНР».

Ранее о том, что войска РФ в Донбассе нельзя считать миротворцами, говорила пресс-секретарь Белого дома. «Они помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части», — пояснила Псаки.

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Накануне Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил РФ на территории «ЛДНР». Решение было принято единогласно. Путин сам определит срок пребывания ВС РФ за пределами России, общую их численность, районы действий и задачи.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверяла, что введение войск направлено на миротворческие цели: «Принятие сегодня решения Советом федерации о согласии на использование вооруженных сил направлено на установление мира в Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан», — говорила она.

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