Путин «нарушил слово, данное Макрону»

В Елисейском дворце отреагировали на признание независимости «ДНР» и «ЛНР».

Сразу после того, как Путин решил признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», в Париже, в Елисейском дворце, президент Франции созвал заседание Совета обороны и национальной безопасности «в узком составе». Нужно было как-то реагировать: хотя бы потому, что именно Макрон взвалил на себя невыносимую роль главного переговорщика с Путиным со стороны Запада. Взвалил, несмотря на критику со стороны лидеров многих стран.

Эмманюэль Макрон. Фото: ЕРА

Еще накануне, днем 20 февраля и в два часа ночи 21-го, Елисейский дворец выпускал оптимистичные коммюнике, из которых следовало: (из дневного) Макрон и Путин договорились о «возобновлении работы в «нормандском формате»; (из ночного) Макрон стал посредником тому, чтобы в ближайшее время «мог состояться» сначала саммит между Байденом и Путиным, а затем «со всеми [заинтересованными] сторонами» — по вопросу «безопасности и стратегической стабильности в Европе».

Но уже утром в Кремле «не подтвердили» планы о встрече Путина и Байдена, ближе к вечеру показали спектакль под названием «Совет безопасности РФ», а потом было обращение президента Путина «к народу» с заявлением о признании независимости «ДНР» и «ЛНР» и подписание соответствующих бумаг с «президентами» этих «республик».

Стало очевидно, что дипломатическая миссия Эмманюэля Макрона, включавшая за последние три недели десяток телефонных переговоров с Путиным и утомительную встречу с ним в Москве 7 февраля (плюс несколько десятков контактов с западными партнерами), провалилась.

Поздно вечером 21 февраля, после заседания Совета обороны и национальной безопасности, Елисейский дворец выпустил коротенькое коммюнике: «Президент Республики осуждает решение президента Российской Федерации о признании сепаратистских регионов Восточной Украины. Это явное одностороннее нарушение международных обязательств РФ и посягательство на суверенитет Украины. Он потребовал созыва срочного заседания Совета Безопасности ООН и принятия целенаправленных европейских санкций».

Затем был часовой брифинг с участием «источника из Елисейского дворца». Того самого источника, который еще утром выражал сдержанный, но все-таки оптимизм относительно возможности как разрешения кризиса в Донбассе (путем выполнения Минских соглашений), так и перспектив будущих переговоров по «безопасности и стабильности в Европе». Через несколько часов от оптимизма остались, можно сказать, дипломатические ошметки.

«Сегодня вечером президент Путин нарушил взятые на себя обязательства, и, более того, он принял политические, правовые и дипломатические меры, которые явно противоречат международному праву,

противоречат резолюции 2202 Совета Безопасности по Украине и Минским соглашениям, — пояснил источник. — Поэтому президент Макрон сегодня вечером провел телефонный разговор с президентом Байденом и канцлером Шольцем (по инициативе Байдена. — Ю. С.), в ходе которого они подтвердили совпадение взглядов. Мы намереваемся принять меры для проведения заседания Совета Безопасности ООН. А также собираемся в Брюсселе приступить (уже 22 февраля) к принятию санкций — пропорциональных и адресных…»

«Санкции (ЕС) коснутся одновременно предприятий и частных лиц, среди которых будут и российские. Список — в процессе согласования» и должен согласовываться на уровне послов в ЕС (22 февраля) и министров (24 февраля), сказали в Елисейском, отказавшись дать прямой ответ на прямой вопрос, попадет ли под санкции лично Путин. Ограничились отговоркой: «Рассмотрение вопроса начнется завтра (22 февраля. — Ю. С.) в Брюсселе».

В Елисейском также намекнули, что те самые «масштабные санкции», которые Евросоюз заранее согласовал на случай «вторжения в Украину», пока не на повестке: «Все имеет цену, и мы хотим, чтобы эта цена была пропорциональной тому решению, что принял Путин».

«В данный момент президент Путин объявил о мерах политического, законодательного и дипломатического характера. Это не то же», что «вторжение в Украину», заверил представитель администрации президента Франции, напомнив, что «де-факто» российские войска и так с 2014 года контролируют «ДНР» и «ЛНР». «Мы не забыли о «зеленых человечках», — пояснил источник.

Путин постоянно обвинял Украину в невыполнении Минских соглашений, «однако сегодня совершенно ясно, что тот, кто не соблюдает их, кто нарушает Минские соглашения, — это президент Путин. Это Россия, а не Украина», заявили в Елисейском.

Тем не менее пока в Париже не хотят хоронить Минские соглашения и «нормандский формат»: в принципе, «нормандский формат» «остается актуальным, поскольку кризис в Донбассе снова возобновился и поскольку в конечном итоге нам необходимо найти средства для урегулирования этого кризиса между Украиной и Россией»; «на данный момент, когда все еще развивается, трудно предсказать, что будет сделано либо с соглашениями, либо с форматом».

Ответы на любые новые возможные «грубые нарушения международного права» «будут переоцениваться» в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Вопрос о газопроводе «Северный поток — 2» во время «вечерних разговоров» (21 февраля) Макрона с партнерами (Шольцем, Байденом, Джонсоном, Мишелем…) «не упоминался», ответил источник, не став распространяться на эту тему.

Путин «не сдержал слово, данное президенту Макрону, но также и публично», «масштабно нарушил Минские соглашения и «международное право», подчеркнул источник, рассказав, что перед признанием «ДНР» и «ЛНР» президент РФ позвонил президенту Франции и предупредил о том, что это произойдет «в ближайшие часы». «Президент Республики настаивал перед президентом Путиным на тяжести принятого им решения». Путин сказал, что «принимаемое им решение, безусловно, осложнит отношения между Россией и Францией, европейскими партнерами». Макрон «подтвердил это, и они на этом остановились».

Решение о признании «так называемых республик» «скомпрометировало дипломатические усилия», предпринятые в последнее время, отметили в администрации президента Франции.

«Мы зашли настолько далеко, насколько это возможно, чтобы дать президенту Путину возможность заниматься дипломатией, вести переговоры не только по вопросам, касающимся Украины, но и по вопросам, касающимся безопасности в Европе». Но «президент Путин сделал свой выбор». «Мы осуждаем его и сделаем свои выводы», — пояснил источник из администрации французского президента.

Владимир Путин во время церемонии подписания Указов о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В Елисейском жестко раскритиковали и само обращение Путина «к народу». Президент Путин «выступил с речью, которая является одновременно, скажем так, политико-исторической, оперативной и обвинительной, в которой смешаны очень разные соображения жесткого и, я бы сказал, параноидального типа, которые вполне соответствуют тому, что чувствовал [Макрон] в Москве», сказал источник. «Путин, которого Макрон встретил в Кремле [7 февраля 2022 года], уже не тот, которого он видел до того в декабре 2019 года — то была их последняя встреча. Сейчас Макрон увидел Путина более жесткого, более изолированного и, по сути, ушедшего в идеологический и силовой дрейф, который, в некотором смысле, подтвердился сегодня».

На вопрос, считает ли президент Франции, что его миссия посредника на этом закончена, в Елисейском дворце пока не дали утвердительного ответа.

«Россия не исчезнет с карты. Необходимость диалога по основным вопросам безопасности сохранится,

но, очевидно, в соответствии с модальностями и условиями, которые необходимо будет уточнить, учитывая очень серьезные решения, которые президент Путин принял сегодня вечером и которые, по нашему мнению, противоречат нашей общей потребности в безопасности», — ответил источник.

Подчеркнул: «Мы должны оставаться в позиции надежного и решительного сдерживания России, чтобы предотвратить, насколько это возможно, эскалацию или новые российские инициативы, которые прямо или более косвенно нарушат суверенитет Украины».

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В Елисейском не исключили «никаких сценариев» дальнейшего поведения властей РФ. «Я не могу рассуждать о намерениях президента Путина. Я просто отмечаю, что он способен в один день (вчера, например) взять на себя обязательства работать над дипломатическим решением, а на следующий день перейти к серьезному нарушению международного права и признанию независимости Донецкой и Луганской «республик», вопреки всему, что он предлагал до этого момента», — пояснил дипломатический источник.

Так что «может случиться что-то еще худшее, и необходимо обеспечить максимальный контроль над ситуацией. Для этого в настоящий момент надо принять меры, которые будут одновременно быстрыми, твердыми и едиными. Сегодня мы едины с нашими основными партнерами в Европейском союзе и с Соединенными Штатами, и это очень важно», подчеркнули в Елисейском. «Мы должны быть готовы к другим российским решениям, будь то в других местах на границе с Украиной, будь то в Беларуси и т. д.»

В Париже, несмотря ни на что, не стали исключать возможность проведения саммита президентов США и РФ: «Саммит — это гипотеза, которую после сегодняшних событий, безусловно, сложнее реализовать. Тем не менее всегда есть необходимость в дипломатии, хотя бы потому, что ситуация крайне нестабильна и должна быть взята под контроль. Именно поэтому, насколько нам известно, встреча господина Блинкена и Лаврова [24 февраля] пока не ставится под сомнение, так же, как и визит г-на Лаврова в Париж [25 февраля]».

На вопрос, будет ли президент Макрон продолжать свои контакты с президентом Путиным, в Елисейском дворце ответили: «На данный момент новых контактов не планируется».

P.S.

«Нет никаких надежд» на то, что РФ не наложит вето на любую резолюцию, которая будет предложена на экстренном заседании Совбеза ООН, не стали строить иллюзий в администрации французского президента. «Тем не менее, согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, и не менее парадоксально, что постоянный член Совета Безопасности сегодня является тем, кто наиболее открыто и массово нарушает Устав ООН. Так что все это заслуживает разоблачения».

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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