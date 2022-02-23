Девушка рассказала, как поймать парня на измене с помощью зеркала в машине и это работает

Одна девушка в Тик Ток рассказала зрителям, как определить, что ваш партнер вам изменяет или планирует сделать это. Этот лайфхак прост, практичен и дает гарантированный результат.

Если вы подозреваете любимого человека в любовных похождениях, но не хотите тратить деньги на найм частного детектива, попробуйте этот хитрый способ. Об этом говорить девушка по имени Аюри Луиза.

Для реализации задумки понадобится небольшое зеркало, которое обычно девушки используют для макияжа. Его следует разместить на козырьке в салоне авто, который защищает водителя или пассажира от солнца.

Зеркало, где сидит пассажир, следует оставить в частично приоткрытой задвижкой. Когда вы следующий раз сядете в авто, проверьте, в том же положении находится зеркало, или оно изменилось.

Однако такой способ проверки подходит только в то случае, если это позволяет салонное зеркало транспортного средства. К тому же, не стоит обвинять партнера в измене и настаивать на этом категорически, основываясь лишь на изменившемся положении зеркала, ведь его мог тронуть кто угодно, включая самого водителя.