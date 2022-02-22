Юлия Меньшова с мужем и детьми, Кристина Орбакайте и другие на празднике в честь юбилея Веры Алентовой

21 февраля в Театре имени Пушкина свой день рождения отметила народная артистка России Вера Алентова. В этот день любимая миллионами зрителей актриса не устроила себе выходной, а вышла на сцену, чтобы порадовать друзей и преданных зрителей. В этот вечер она в очередной раз исполнила главную роль в спектакле “Мадам Рубинштейн” режиссера Евгения Писарева, который недавно вошел в репертуар театра.

Поздравить лично блистательную актрису пришли Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, начальник Управления театров и концертных организаций Наталья Дрожникова, певица Кристина Орбакайте, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, дизайнер Виктория Андриянова, актриса Ирина Безрукова, актриса Янина Студилина, актриса Анна Пескова, стилист Влад Лисовец, фигуристка Яна Хохлова, телеведущая Елена Малышева, актриса Дарья Повереннова. Также поддержали именинницу ее дочь, актриса, телеведущая и режиссер Юлия Меньшова, зять, актер Игорь Гордин, и внуки – 18-летняя Таисия и 25-летний Андрей.

Юлия Меньшоа с мужем, сыном и дочерью Екатерина Стриженова

Звездные гости активно делились впечатлениями после просмотра бенефиса Алентовой:

Вера Валентиновна отыграла свою роль потрясающе, меняя шикарные наряды и демонстрируя непередаваемый шарм. Сегодня у всеми любимой актрисы юбилей. Я желаю долгих лет громких аплодисментов славы и восторга, а жизнь чтобы дарила больше поводов для счастливой улыбки, – рассказала Кристина Орбакайте.

“Мадам Рубинштейн” – это спектакль об основательнице косметического бренда Helena Rubinstein. В главной роли великая Вера Алентова, у которой сегодня день рождения. Поздравляю от всего сердца богиню театра и кино!.. Скажу одно: это был невероятный вечер, спектакль, костюмы, свет, игра, сюжет. Рекомендую! – заявил Влад Лисовец.

Вера Алентова Кристина Орбакайте Юлия Меньшова Янина Студилина Анна Пескова Дарья Повереннова Елена Малышева Ирина Безрукова Влад Лисовец Владимир Жуков, директор театра Евгений Писарев, режиссёр, художественный руководитель театра