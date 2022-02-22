Врачи предупредили об опасности самовольного применения антибиотиков

В современной медицине для лечения инфекционных заболеваний существует огромное количество различных видов антибиотиков – природных и синтетических. Эти медицинские препараты способны убивать болезнетворные микроорганизмы или останавливать их размножение, что позволяет естественным защитным механизмам устранять бактерии, являющиеся возбудителями инфекций. Однако медики предупреждают, что принимать антибиотики самовольно и без назначения врача крайне опасно для здоровья и даже для жизни.

Например, терапевт Татьяна Романенко заявила, что в медицинской практике часто бывают ситуации, когда пациенты принимают антибиотики для профилактики, без предварительной консультации с врачом. По мнению этих людей, инфекция в этом случае протекает якобы в более легкой форме и без осложнений. На самом же деле, предупреждает врач, степень тяжести недуга зависит от количества дозы болезнетворных микроорганизмов, общего состояния здоровья, наличия хронических заболеваний. Антибиотик никак не улучшит течение болезни, не предотвратит осложнения, но вполне может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, а в более тяжёлых случаях – угрозу жизни. Дело в том, что вследствие применения этих препаратов для профилактики и без назначения врача, в организме формируется антибиотикорезистентность, при которой бактерии становятся устойчивы к антибиотикам. Представим ситуацию, когда человеку действительно нужен курс приёма вышеуказанных медикаментов, а организм на них уже не реагирует, то есть в таком случае даже незначительная инфекция способна создать многочисленные осложнения или даже убить.

К тому же, утверждают медики, бесконтрольное применение антибиотиков может повлечь за собой тяжёлые аллергические реакции, токсические поражения внутренних органов или нарушения сердечного ритма.

Источник: novostivl.ru