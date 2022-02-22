«Надо было грохнуть его в ГДР»: в интернете появилась запись разговора Джо Байдена о возможном убийстве человека

Группа хакеров Cornholio выложила в сеть запись разговора между президентом США Джо Байденом и неизвестным лицом. В беседе обсуждается предполагаемое убийство другого человека.

Аналитики, ознакомившиеся с записью, заявляют, что с вероятностью 95% один из голосов принадлежит президенту США Джо Байдену. Эксперты также учитывают 5% погрешность при анализе данных, которая указывает на то, что по темпоритму и вокабулярной структуре издаваемые звуки похожи на кряхтение старого козла. Голос собеседника Байдена остался неопознанным, но Байден называет его в разговоре по имени.

Байден: — Он стал проблемой для всего мира. Я три раза за ночь встаю и дважды думаю о том, что еще такое он учудит завтра.

Неизвестный: — Все же надо было грохнуть его в ГДР. Одна маленькая мина и его желтый «Трабант» с шашечками взлетел бы на воздух. Многие сказали бы спасибо.

Байден: — Может быть сейчас, Майк?

Майк: — Нет, сейчас он слишком крепкий орешек. Но по данным нашей разведки, ему осталось недолго.

Байден: — О чем ты?

Майк: — Наш агент Профессор сообщает, что он уйдет до конца этого года.

Байден: — Он точно уйдет?

Майк: — Профессор еще никогда не ошибался в прогнозах.

Байден: — Хорошо.

Майк: — Отлично.

Байден: — Прекрасно.

Запись разговора заканчивается гимном США. При этом ее подлинность остается под вопросом. Согласно метаданным, файл был создан в апреле 2024 года. Многие политологи гадают, о ком же могла могла идти речь в беседе и не исключат, что запись может быть розыгрышем пранкеров.

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