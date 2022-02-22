Что делать, если во время секса порвался презерватив — советы врача-уролога



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Наверное, в каждой паре были случаи, когда у мужчины во время секса рвался или слетал презерватив. Ситуация, конечно, не самая приятная, но точно не смертельная, особенно если вы уверены в партнере и ничего не имеете против возможной беременности.

Но даже если ваш визави еще та «темная лошадка», все равно существует простой алгоритм, действуя по которому, можно минимизировать любые риски и последствия.

Инструкция для мужчин

Если во время полового акта слетел или порвался презерватив, то мужчине следует сразу помочиться. Естественно, этого не нужно делать в кровати, но постарайтесь сильно не откладывать поход в туалет. Так вы избавитесь от большого количества инфекций.

Тщательно помойте пенис, прилегающие участки кожи и руки мылом. Вместе с пеной вы смоете в канализационную трубу практически всех микробов.

Далее, если есть возможность, обработайте кожу и слизистые оболочки наружных половых органов раствором антисептика, также его можно ввести в урерту и прополоскать им рот. Помните, что антисептики — это средство экстренной профилактики, их длительное использование может привести к раздражению слизистых оболочек и нарушению микрофлоры.

Через 7 дней после полового акта сдайте мазки на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) — на гонорею, трихомониаз, ВПЧ, генитальный герпес и другие. Это можно сделать как в поликлинике, так и в частных лабораториях.

Через 21 день, а потом дополнительно через 3 месяца после полового акта, стоит сдать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис. Эти заболевания можно обнаружить только через некоторое время после контакта.

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Как подобрать презерватив

Важный момент — чтобы таких ситуаций было меньше, стоит аккуратнее подбирать и правильно использовать презерватив.

Презерватив должен быть по размеру. Неподходящий размер приводит к соскальзыванию, либо разрыву во время секса, а также может провоцировать натирание и покраснение. Для покупки корректного размера измерьте пенис во время эрекции.

Убедитесь, что вы правильно надеваете презерватив и используете смазку. Надевать презерватив следует до секса, а не во время него. Также нужно правильно снимать и утилизировать презерватив. И сняв презерватив, никогда не пытайтесь надеть его снова. Это улучшит защиту и уменьшит шансы на то, что резиновое изделие порвется или снимется.

Обращайте внимание на качество, страну производителя, целостность упаковки и срок годности изделия. Чтобы избежать подделок, лучше покупать презервативы в аптеках или крупных торговых сетях. Выбирайте известные и не самые дешевые марки — это гарантия стабильного качества.

Инструкция для женщин

Если у вас непостоянный или необследованный партнер, и вы точно не планируете беременность:

Тщательно помойте внешнюю часть вульвы, прилегающие участки кожи и руки мылом. Все то же самое, что и у мужчин — вместе с пеной вы смоете в канализационную трубу практически всех микробов.

Далее, если есть возможность, обработайте кожу и слизистые оболочки наружных половых органов раствором антисептика, также его можно ввести во влагалище или прямую кишку и прополоскать им рот. Помните, что антисептики — это средство экстренной профилактики, их длительное использование может привести к раздражению слизистых оболочек и нарушению микрофлоры.

После полового акта (в течение пяти дней) примите экстренную посткоитальную контрацепцию. Это не самое безобидное лекарство, но в некоторых случаях без него не обойтись. В идеале перед приемом таблеток, а также для выбора средств контрацепции на будущее, сходите на прием к гинекологу.

Через 7 дней после полового акта сдайте мазки на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) — на гонорею, трихомониаз, ВПЧ, генитальный герпес и другие. Это можно сделать как в поликлинике, так и в частных лабораториях.

Через 21 день, а потом дополнительно через 3 месяца стоит сдать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис. Эти заболевания можно обнаружить только через некоторое время после полового акта.

Важно!

Если вы почувствуете следующие признаки, немедленно обратитесь к врачу:

покраснение, высыпания или зуд в интимной зоне,

болезненное мочеиспускание или дискомфорт во время интимной близости,

боли в нижней части живота, нетипичные для вас выделения из половых органов,

дискомфорт и боль в паху или в нижней части живота,

увеличение лимфатических узлов.

Но надо помнить, что некоторые заболевания могут протекать практически бессимптомно, поэтому в любом случае стоит сдать анализы и показаться врачу.

Важно!

Ни в коем случае нельзя самостоятельно в качестве перестраховки принимать антибиотики, эти препараты может назначить только врач. В противном случае вы рискуете не только не избавиться от проблем, но и существенно осложнить дальнейшее лечение из-за антибиотикорезистентности, либо неправильного выбора препарата.

Если вы уверены в своем партнере, то можно ограничится приемом экстренной контрацепции и обязательно записаться к гинекологу, который подберет вам подходящую защиту, чтобы в другой раз не пришлось нагружать организм тяжелыми лекарствами.

Если вы хотите ребенка, но не уверены в своем партнере, стоит выполнить все пункты инструкции, кроме второго. А если вы не против беременности, да и в партнере уверены, то совет самый простой — ждите наступления или ненаступления месячных и по результатам обращайтесь к врачу.