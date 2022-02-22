Что делать, если во время секса порвался презерватив — советы врача-уролога
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Наверное, в каждой паре были случаи, когда у мужчины во время секса рвался или слетал презерватив. Ситуация, конечно, не самая приятная, но точно не смертельная, особенно если вы уверены в партнере и ничего не имеете против возможной беременности.
Но даже если ваш визави еще та «темная лошадка», все равно существует простой алгоритм, действуя по которому, можно минимизировать любые риски и последствия.
Инструкция для мужчин
Все об эффективных методах мужской контрацепции читайте в Энциклопедии на Медпортале.
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Как подобрать презерватив
Важный момент — чтобы таких ситуаций было меньше, стоит аккуратнее подбирать и правильно использовать презерватив.
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Презерватив должен быть по размеру. Неподходящий размер приводит к соскальзыванию, либо разрыву во время секса, а также может провоцировать натирание и покраснение. Для покупки корректного размера измерьте пенис во время эрекции.
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Убедитесь, что вы правильно надеваете презерватив и используете смазку. Надевать презерватив следует до секса, а не во время него. Также нужно правильно снимать и утилизировать презерватив. И сняв презерватив, никогда не пытайтесь надеть его снова. Это улучшит защиту и уменьшит шансы на то, что резиновое изделие порвется или снимется.
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Обращайте внимание на качество, страну производителя, целостность упаковки и срок годности изделия. Чтобы избежать подделок, лучше покупать презервативы в аптеках или крупных торговых сетях. Выбирайте известные и не самые дешевые марки — это гарантия стабильного качества.
Инструкция для женщин
Если у вас непостоянный или необследованный партнер, и вы точно не планируете беременность:
Важно!
Если вы почувствуете следующие признаки, немедленно обратитесь к врачу:
- покраснение, высыпания или зуд в интимной зоне,
- болезненное мочеиспускание или дискомфорт во время интимной близости,
- боли в нижней части живота, нетипичные для вас выделения из половых органов,
- дискомфорт и боль в паху или в нижней части живота,
- увеличение лимфатических узлов.
Но надо помнить, что некоторые заболевания могут протекать практически бессимптомно, поэтому в любом случае стоит сдать анализы и показаться врачу.
Важно!
Ни в коем случае нельзя самостоятельно в качестве перестраховки принимать антибиотики, эти препараты может назначить только врач. В противном случае вы рискуете не только не избавиться от проблем, но и существенно осложнить дальнейшее лечение из-за антибиотикорезистентности, либо неправильного выбора препарата.
Если вы уверены в своем партнере, то можно ограничится приемом экстренной контрацепции и обязательно записаться к гинекологу, который подберет вам подходящую защиту, чтобы в другой раз не пришлось нагружать организм тяжелыми лекарствами.
Если вы хотите ребенка, но не уверены в своем партнере, стоит выполнить все пункты инструкции, кроме второго. А если вы не против беременности, да и в партнере уверены, то совет самый простой — ждите наступления или ненаступления месячных и по результатам обращайтесь к врачу.
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