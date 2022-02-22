 

Анастасия Решетова, Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Клава Кока и другие на коктейле Jimmy Choo и Mugler

22.02.2022, 14:20, Разное
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21 февраля в новом пространстве Театра наций состоялось мероприятие, посвященное запуску коллаборации бренда Jimmy Choo с модным домом Mugler. На коктейле гостей ждала не только презентация коллекции, но и выступление танцоров из “Лаборатории физического театра”, а также диджей-сет Софии Родиной.

Коктейльную вечеринку посетили Ольга Карпуть, Елена Перминова, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Оксана Бондаренко, Снежана Георгиева, Сати Спивакова, Светлана Бондарчук, Ян Гэ, Мария Миногарова, Клава Кока, Мари Лист, Матильда Шнурова и многие другие. Некоторые из них, кстати, отдали предпочтение нарядам в стиле Mugler – черные лосины и топы с прозрачными вставками.

Гости смогли этим вечером не только погрузиться в атмосферу новой коллекции, созданную в пространстве театра, но и рассмотреть в мельчайших деталях туфли из коллаборации. От гротескной эстетики Mugler обуви достались облегающие силуэты и острые линии, а от Jimmy Choo — откровенный гламур. Модели из коллекции уже можно купить онлайн, а офлайн – в ЦУМе.

Ксения СобчакРегина ТодоренкоАнастасия РешетоваИнгеборга ДапкунайтеВлад ЛисовецДиана МанасирОльга СерябкинаРената ЛитвиноваЕлена ТемниковаКлава КокаКсения ЧилингароваМария МиногароваНастасья СамбурскаяПолина АскериСати СпиваковаСнежанна ГеоргиеваЯн ГэАлександр ТереховЕвгения МиловаИлона СтольеКсения ШипиловаМатильда ШнуроваОльга КарпутьСветлана БондарчукСофья Таюрская и Алина ПязокDaphne Сousineau (President emeai Jimmy Choo)Алена ЛендерАриан РомановскийДарья КлюкинаЕлена Перминова и Александра КириенкоКсения СоловьеваМари ЛистМихаил Барышников, Илона Столье, Даша Веледеева и Снежана ГеоргиеваСветлана Захарова и Оксана БондаренкоMascha KAESSNER (Mugler Director of Business Development) and Chloé Beauchet (Mugler Commercial Director)



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