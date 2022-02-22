Анастасия Решетова, Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Клава Кока и другие на коктейле Jimmy Choo и Mugler

21 февраля в новом пространстве Театра наций состоялось мероприятие, посвященное запуску коллаборации бренда Jimmy Choo с модным домом Mugler. На коктейле гостей ждала не только презентация коллекции, но и выступление танцоров из “Лаборатории физического театра”, а также диджей-сет Софии Родиной.

Коктейльную вечеринку посетили Ольга Карпуть, Елена Перминова, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Оксана Бондаренко, Снежана Георгиева, Сати Спивакова, Светлана Бондарчук, Ян Гэ, Мария Миногарова, Клава Кока, Мари Лист, Матильда Шнурова и многие другие. Некоторые из них, кстати, отдали предпочтение нарядам в стиле Mugler – черные лосины и топы с прозрачными вставками.

Гости смогли этим вечером не только погрузиться в атмосферу новой коллекции, созданную в пространстве театра, но и рассмотреть в мельчайших деталях туфли из коллаборации. От гротескной эстетики Mugler обуви достались облегающие силуэты и острые линии, а от Jimmy Choo — откровенный гламур. Модели из коллекции уже можно купить онлайн, а офлайн – в ЦУМе.

Ксения Собчак Регина Тодоренко Анастасия Решетова Ингеборга Дапкунайте Влад Лисовец Диана Манасир Ольга Серябкина Рената Литвинова Елена Темникова Клава Кока Ксения Чилингарова Мария Миногарова Настасья Самбурская Полина Аскери Сати Спивакова Снежанна Георгиева Ян Гэ Александр Терехов Евгения Милова Илона Столье Ксения Шипилова Матильда Шнурова Ольга Карпуть Светлана Бондарчук Софья Таюрская и Алина Пязок Daphne Сousineau (President emeai Jimmy Choo) Алена Лендер Ариан Романовский Дарья Клюкина Елена Перминова и Александра Кириенко Ксения Соловьева Мари Лист Михаил Барышников, Илона Столье, Даша Веледеева и Снежана Георгиева Светлана Захарова и Оксана Бондаренко Mascha KAESSNER (Mugler Director of Business Development) and Chloé Beauchet (Mugler Commercial Director)