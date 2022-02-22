Мнение: Продажа мест на курс и новое тестирование

Началась продажа мест на курс “Психоалхимия. Траблшутинг-2” и тест “Психоалхимия. Разморозка. Тестирование №27”.

Вот ЗДЕСЬ можно купить место на курс + тест.

Перед покупкой прочитайте ИНСТРУКЦИЮ, в ней мы постарались собрать ответы на все вопросы, которые могут возникать.

А вот ЗДЕСЬ можно купить место на тест “Психоалхимия. Разморозка. Тестирование №27” тем, кто курс уже проходил.

Вот ссылка на ИНСТРУКЦИЮ, если вы покупаете место на тест без курса.

Инструкцию надо читать обязательно!

Курс начнется 25-го февраля, 25.02.2022. Тестирование будет 4-го марта, 04.03.2022.

Друзья, не путайте ничего.

Не покупайте то и другое. По первой ссылке уже есть и курс, и тест.

Тем, кто покупает курс, покупать отдельный тест не нужно.

Тест нужно покупать тем, кто уже проходил курс и хочет пройти только новый тест.

Тест новый, а курс повторный.

Его можно пройти еще раз, если вам хочется, но это будет повтор.

Отличие от прошлого курса Траблшутинг только одно.

Тот квест, который был на прошлом курсе финальным испытанием, подробно разобран, как все остальные квесты в курсе, и описана логика правильных ответов. Это бонус для тех, кто решил пройти курс повторно.

Повторное прохождение увеличит понимание и закроет разные слепые пятна.

Но главное, на что вы должны обратить внимание: не нужно покупать места по обеим ссылкам.

Некоторые мои читатели почему-то любят покупать два раза, наверное на всякий случай.

Я специально даю на покупку больше времени. До полуночи сегодня будут идти продажи.

Не торопитесь, разберитесь с тем, что вы покупаете.

Обратите внимание. Курс будет идти неделю + 1 день тестирования, итого 8 дней.

Чтобы освободить время участникам, я сделала курс более коротким и концентрированным.

Когда курс закончится, доступ к нему тоже закроется.

Все это написано в инструкции, но обращаю ваше внимание.

Если вы новичок в блоге, но хотите пройти курс, обязательно посмотрите в оставшиеся дни предыдущие сезоны сериала “Разморозка”, чтобы понимать контекст. Ссылки есть в профиле моего блога в ЖЖ, сам сериал полностью опубликован в альбомах в моей группе ВКОНТАКТЕ.

Если вам интересно узнать больше про этот курс, прочитайте по тегу Курс все, что касается курса Траблшутинг.

На сайте, куда мы скоро переедем, я сделаю нормальную навигацию по темам и словарь, а пока вам потребуется пассионарность, чтобы найти в блоге все, что вас интересует.

В комментариях давайте обсудим, какие навыки нужны для того, чтобы растить свою СЗ в диалоге.

Как думаете, друзья? Все моменты можете перечислить?