Скандалы: Дмитрий Артюхов пригласит на озере Варчато

На создание VIP-гостиницы и бань в Приуральском районе уже потратили более 250 миллионов

«Центр развития инвестиционных проектов» ЯНАО заключил десятки многомиллионных проектов на строительство и поставку материалов для «обновления» рекреационной базы на территории памятника природы регионального значения «Харбейский». По факту же на ООПТ начали строить гостиничный комплекс для VIP-туристов. Местные жители говорят, что, по всей вероятности, губернатор Дмитрий Артюхов решил возвести собственную загородную резиденцию, куда можно добраться только вертолетом или на вездеходах госслужб.

Еще год назад на берегу реки Харбей было запрещено строительство туристической инфраструктуры, но уже после начала работ губернатор внес правки в постановление правительства ЯНАО о создании памятника природы. Они позволяют возведение здесь гостиницы на 22 номера, ресторана и даже двух деревянных бань стоимостью более 50 миллионов рублей. Ранее похожий объект за счет регионального бюджета возвели на озере Варчато. Эта база отдыха стала «дальней дачей Кобылкина», которая прославила чиновника золотыми унитазами, установленными в рамках реализации инновационного проекта по развитию рыболовства и привлечению туристов в ЯНАО.

Власти ЯНАО перешли к активной фазе работ в рамках проекта «Модернизация рекреационной базы на территории геологического памятника природы «Харбейский». АО «Центр развития инвестиционных проектов» (ЦРИП, принадлежит правительству региона) расторговало конкурс на выбор подрядчика, который займется строительством блочно-модульной дизель-генераторной станции для обслуживания базы отдыха, находящейся на землях особо-охраняемой природной территории.

За работу ЦРИП, который выступает генподрядчиком окружных властей, заплатит 41,3 млн рублей. Дополнительно подрядчику будут переданы четыре дизель-генератора WattStream, за которые в 2021 году компания заплатила более 107 тыс. долларов США (в пересчете на рубли по курсу в момент покупки – около 8 млн рублей).

Общественники ЯНАО называют проект по созданию инфраструктуры в «Харбейском» не иначе, как строительство VIP-дачи для губернатора Дмитрия Артюхова и гостиницы для его гостей. Памятник природы расположен на территории отдаленного Приуральского района неподалеку от частной железнодорожной ветки «Газпрома» Обская – Бованенково. Железнодорожных станций для пассажирского транспорта рядом со строящейся турбазой нет. Дорог для обычных автомобилей – тоже. Добраться до комплекса можно либо по воздуху, либо на вездеходах.

Примечательно, что проезд по территории автотранспорта запрещен, за исключением научно-исследовательских целей, а также обслуживания памятника природы, который получил охраняемый статус регионального значения еще в 1999 году. Напомним, ООТП в районе реки Харбей была создана для сохранения в первозданном виде и исследования единственного на Полярном Урале месторождения цветных агатов «Ягодное». Вплоть до последнего времени здесь можно было стоить лишь здания, необходимые для функционирования памятника природы и мониторинга за состоянием окружающей среды.

Уже после того, как ЦРИП заказал проектирование и строительство гостиницы на 22 номера с рестораном, за подписью губернатора Артюхова было опубликовано постановление правительства, которое с 30 июня 2021 года позволяет на территории геологического памятника природы регионального значения вести строительство туристической инфраструктуры (постановление N 568-П).

С лета 2021 года ЦРИП расторговал десятки конкурсов на поставку стройматериалов и проведение СМР на территории «Харбейского». Госкомпания старается не раскрывать, для чего именно ведет закупки, и какие подрядчики будут выполнять эти работы, но в конкурсной документации все же проскакивает название основного проекта – «Модернизация рекреационной базы на территории геологического памятника природы «Харбейский».

В общей сложности за прошедший год ЦРИП успел расторговать конкурсы более чем на 250 млн рублей. Один из самых дорогих заказов – покупка комплекта клеевых деревянных конструкций. При детальном рассмотрении закупки выяснилось, что речь идет о комплектах для установки при гостинице двух деревянных бань стоимостью 53 млн рублей.

На вопрос «Правды УрФО» о том, сколько средств в настоящее время потрачено на обновление рекреационной зоны «Харбейского» гендиректор ЦРИПа Данил Эльтеков не ответил, сославшись на отсутствие возможности раскрывать коммерческую информацию. «Все подробности у заказчика», – констатировал собеседник издания. К моменту публикации материала ответа от пресс-службы губернатора Дмитрия Артюхова не последовало.

В сложившейся ситуации стоит напомнить о другой миллиардной стройки предыдущего губернатора Дмитрия Кобылкина. Общественники с 2012 года пытались получить информацию о том, на какие именно проекты РИФ «Ямал» тратил бюджетные субсидии, выделенные на развитие науки. В том числе, деньги пошли на обустройство так называемой дальней дачи экс-губернатора на озере Варчато в Шурышкарском районе. В частности, более 400 млн рублей в 2010 году в виде субсидии на развитие инноваций в промышленном производстве получила строительная компания «АСВТехСтрой», гендиректором которой значился сын тогдашнего ямальского прокурора Александра Герасименко Владимир.

Именно эту компанию называют ответственной за возведение «дальней дачи» Кобылкина. Власти позиционировали базу отдыха «Варчаты» как инновационный проект по развитию рыболовства и привлечению туристов в ЯНАО. Позже вскрылись и массовые закупки дорогостоящего оборудования для обустройства резиденции губернатора, в частности, и знаменитые золотые унитазы.

Общественники неоднократно требовали провести доследственную проверку незаконного расходования бюджетных средств, но силовики отказывали, ссылаясь на отсутствие возможного состава преступления. Лишь после того, как Кобылкин лишился поста министра природных ресурсов и экологии РФ, расследованию дали ход.

По словам ноябрьского общественника Виктора Гузя, который много лет добивался начала расследования о нецелевом расходовании бюджетных средств, в декабре 2021 года зампрокурора ЯНАО Дмитрий Рузаев подписал документ об отмене постановления старшего следователя Салехардского межрайонного следственного отдела СУ СКР РФ по ЯНАО Петра Оглуздина «об окончательном отказе в возбуждении уголовного дела» в отношении «злостных региональных высокопоставленных коррупционеров».

Мария Шароглазова