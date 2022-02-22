Голосуйте по совести!

Депутатам Угличской Думы предстоит выбрать нового главу района. Будут ли они руководствоваться мнением местных жителей или указке сверху?

Жители Угличского района Ярославской области в тревожном ожидании. Всего через несколько дней, 24 февраля, они узнают, кто же будет руководить их районом следующие 5 лет. Полномочия нынешнего главы района Анатолия Курицина заканчиваются, однако интрига и опасность заключаются в том, что он в числе других кандидатов тоже подал документы на участие в конкурсе.

Нельзя сказать, что эти выборы по-настоящему демократичны. Ведь выбирать главу своей территории будут не ее жители, а депутаты районной Думы. Да, они – народные избранники, но готовы ли они озвучить подлинные желания своих избирателей?

Дело в том, что угличане совершенно не хотят видеть Курицина в кресле главы района. Хватило прошедших пяти лет – управлением этого сити-менеджера люди остались недовольны. Углич так и не вырвался из своей местечковости, не стал сильным уездным городом, который мог бы похвастаться и историческими достопримечательностями, привлекая туристов, и экономикой, поддерживая бизнес в желании инвестировать в местное производство. Курицин не справился и с банальными социально-бытовыми проблемами в сфере ЖКХ, дома и дороги в районе в ужасном состоянии. Наконец, у местных жителей есть претензии и к моральному облику своего руководителя.

В конкурсе на пост главы района участвуют 8 кандидатов. Все они местные, хорошо знают проблемы территории, у многих за плечами многолетний опыт работы в руководящих должностях. Депутатам предстоит выбрать одного из них.

С одной стороны, можно выступить в роли осьминога Пауля, с удивительной точностью предсказывавшего результаты футбольных матчей, и спрогнозировать итоги этих выборов. С другой – выступать в роли оракула в данном случае роль неблагодарная. Ведь жители района ждут честных выборов, а если они будут действительно честными и прозрачными, то результат будет не таким, который мы можем предположить сейчас. В случае демократичных прозрачных выборов Курицин победить не должен. И наоборот: его победа будет означать отсутствие всякой порядочности у депутатов и демократии на этой территории.

Редакция получила коллективное письмо от большинства кандидатов-участников выборов. В своем публичном обращении к депутатам Угличской Думы авторы призывают прислушаться к гласу народа. «За каждым из вас стоят конкретные граждане, чьими избранниками вы стали, чаяния которых вы должны знать и работать для того, чтобы жизнь в районе становилась лучше. Давно необходимо менять ситуацию, чтобы Угличский район наконец вырвался из болота и начал развиваться в экономике, социальной и коммунальной сфере, туризме. Каждый из вас сейчас – под увеличительным стеклом. От голоса каждого из вас будет зависеть, как вы потом будете смотреть в глаза своим избирателям», – говорится в обращении.

«С депутата надо в первую очередь спросить его работу с населением. Сколько раз они встречались со своими избирателями? Думаю, никто из них не скажет, за исключением нескольких человек. А ведь они должны знать, чем дышат люди, – комментирует ситуацию один из кандидатов, Алексей Прокофьев, ранее возглавлявший отдел финансов администрации Угличского района. – Сейчас депутатам доверили выбирать главу района, они решают судьбу района! Каждый депутат должен в своем округе провести встречу с населением, понять, кого люди хотят видеть руководителем. Но этих встреч не было».

А избиратели действительно не хотят получить Курицина в качестве главы УМР еще на 5 лет. Подтверждение тому – опрос, который провели жители Углича в соцсетях. В группе «Жители Угличского района за духовные традиции» всем желающим предложили проголосовать, кого они не хотят видеть в качестве руководителя района, за кого ни в коем случае не должны голосовать депутаты. В «лидеры» с большим отрывом выбился Курицин: более 70% голосов высказано против его кандидатуры!

«Выборам этим я не доверяю, – замечает еще один кандидат Евгений Натальин, участник боевых действий в Афганистане, руководитель Угличского отделения Всероссийской организации «Боевое братство». – Депутаты будут выбирать кандидата, но это люди Курицина. А что касается Курицина и его нарушений, я категорически против, чтобы такой человек вообще шел на выборы. Ты должен идти чистым, чтобы за тобой не было косяков! Возмущение будет серьезное, если Курицина изберут».

Остается ждать 24 числа. Депутатам предстоит пройти проверку «на вшивость», продемонстрировать, достойны ли они выражать мнение тех, кто их избирал, или нет. Кстати, в Угличе осенью пройдут перевыборы ряда депутатов. Переизбираться будут Любовь Дгебуадзе, Николай Еремеев, Ирина Капралова, Алексей Мишустин, Иван Новиков, Армен Оганесян. От того, будут ли голосовать сейчас депутаты по совести или «продадут» голоса своих избирателей, будет в том числе зависеть исход осенних выборов. Если соседи постесняются припомнить итог февральских «выборов» главы района, то оппоненты на осенних выборах точно не промолчат.