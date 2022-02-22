Мнение: В Ростовской области уничтожен наблюдательный пункт ПС ФСБ

В Ростовской области прямым попаданием украинского снаряда уничтожен наблюдательный пункт погранслужбы ФСБ.

Плюс еще.



Останки шахтера, убитого сегодня утром во время украинского обстрела.



Нога украинского террориста, который неудачно пытался заложить взрывное устройство на одном из донецких рынков.

Также:

1. Ночью артиллерия ДНР уничтожила 1 ЗРПК "Тунгуска". Еще 1 повреждена.

2. ДРГ ВСУ подорвала артиллерийский склад ДНР на Новоазовском направлении. Сейчас там продолжается бой. Горит чей-то БТР.

3. В ходе обстрелов за последние сутки повреждены две школы в Донецке, вентиляция в одной из шахт (266 человек сейчас выводят на поверхность) и т.д.

4. Путин сегодня проводит экстренное заседание СБ РФ по Украине. Возможно, будут какие-то решения по поводу происходящего.

Трансляция по Донбассу продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

—