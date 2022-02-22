 

Мнение: В Ростовской области уничтожен наблюдательный пункт ПС ФСБ

22.02.2022, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ростовской области прямым попаданием украинского снаряда уничтожен наблюдательный пункт погранслужбы ФСБ.

Плюс еще.


Останки шахтера, убитого сегодня утром во время украинского обстрела.


Нога украинского террориста, который неудачно пытался заложить взрывное устройство на одном из донецких рынков.

Также:

1. Ночью артиллерия ДНР уничтожила 1  ЗРПК "Тунгуска". Еще 1 повреждена.
2. ДРГ ВСУ подорвала артиллерийский склад ДНР на Новоазовском направлении. Сейчас там продолжается бой. Горит чей-то БТР.
3. В ходе обстрелов за последние сутки повреждены две школы в Донецке, вентиляция в одной из шахт (266 человек сейчас выводят на поверхность) и т.д.
4. Путин сегодня проводит экстренное заседание СБ РФ по Украине. Возможно, будут какие-то решения по поводу происходящего.

Трансляция по Донбассу продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Медики определили тревожные сигналы при артрите, требующие срочного обращения в больницу

20.02 / Мнение: Письмо: “Звал замуж”

15.09 / СМИ: В небе над Ливией российский «Панцирь-С1» уничтожил американский MQ-9 Reaper

22.08 / Мнение: Про блокировку “Страна.ЮА”

21.01 / Под Москвой автобус с пассажирами протаранил кинотеатр

30.12 / Князь Грузии Хуан Багратиони-Мухранский впервые станет отцом

24.08 / Мнение: Предвыборная цензура

06.06 / Израильтяне поменяли власть

05.02 / Теперь официально: Евгений Папунаишвили разводится с женой

19.09 / Мнение: Девочки-дизайнеры из Южного командования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика