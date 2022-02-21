В Петербурге из-за отравления промышленным барием могут погибнуть сотни человек
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Страшная трагедия с отравлением пациентов барием в консультационно-диагностическом центре КДЦ №1 Петербурга может получить продолжение. Как выяснилось, промышленное вещество закупалось еще летом прошлого года, поэтому жертв и пострадавших может быть значительно больше.
Этой зимой вся страна была потрясена страшным событием: при стандартной процедуре контрастной рентгеноскопии желудка погибли семь человек, еще около 30 пострадали. Как отмечает следствие, причиной случившегося стало применение не медицинского сульфата бария, безопасного для организма, а промышленного сернокислого бария.
В настоящий момент Следственный комитет предъявил обвинение пяти сотрудникам консультационно-диагностического центра. По делу проходят заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Эксперты утверждают, что пострадавших в конечном счете может оказаться не одна сотня. К сожалению, это далеко не единственный пример вопиющей халатности в сфере здравоохранения Петербурга, которая находится в кризисе по вине Смольного во главе с Александром Бегловым.
Истчоник: argumenti.ru
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