В Петербурге из-за отравления промышленным барием могут погибнуть сотни человек

Страшная трагедия с отравлением пациентов барием в консультационно-диагностическом центре КДЦ №1 Петербурга может получить продолжение. Как выяснилось, промышленное вещество закупалось еще летом прошлого года, поэтому жертв и пострадавших может быть значительно больше.

Этой зимой вся страна была потрясена страшным событием: при стандартной процедуре контрастной рентгеноскопии желудка погибли семь человек, еще около 30 пострадали. Как отмечает следствие, причиной случившегося стало применение не медицинского сульфата бария, безопасного для организма, а промышленного сернокислого бария.

В настоящий момент Следственный комитет предъявил обвинение пяти сотрудникам консультационно-диагностического центра. По делу проходят заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Эксперты утверждают, что пострадавших в конечном счете может оказаться не одна сотня. К сожалению, это далеко не единственный пример вопиющей халатности в сфере здравоохранения Петербурга, которая находится в кризисе по вине Смольного во главе с Александром Бегловым.

Истчоник: argumenti.ru