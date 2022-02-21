Мнение: О позоре Путина в прямом эфире… Хроники объявленной войны



Фото © Kremlin.ru.

Собственно, вы и сами всё это видели. Этот позорный спектакль. То самое сегодняшнее заседание Совбеза РФ, которое стало первым в истории, продемонстрированным в эфире федерального ТВ.

И которое фактически приняло решение о войне.

Совет безопасности России под председательством Владимира Путина принял решение о признании непризнанных никем «республик Донбасса». Разногласия были только в том, как именно «признавать» в существующих границах ОРДЛО или уже целиком весь Юго-Восток, до Мариуполя и дальше. И в том, включать ли уже «признанные» территории в состав России, либо ограничиться сценарием, апробированным в Абхазии с Южной Осетией. Окончательное решение примет Владимир #Путин.

Но при всех разногласиях, надо называть вещи своими именами. Это акт агрессии со стороны России. Это грубое, противоречащее Уставу ООН нарушение территориальной целостности Украины? уже не первое. Это война.

Война по всем фронтам – и с «братской» Украиной, вероятно, «горячая», и с западными странами: экономическая. Война срежиссированная, искусственная, навязанная россиянам правящим Режимом™ и, разумеется, позорная с самого своего начала. А по своим последствиям она сравнится с Афганской. Тогда, кстати, «кремлёвским старцам» тоже казалось, что это будет локальный конфликт, решаемый «ограниченным контингентом»…

Что ещё может быть хуже?

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