Лаптев день: народные приметы 22 февраля
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История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. Святой преподобный
Панкратий Печерский, затворник и иеромонах
жил в XIII веке. Он подвизался в Киево-Печерском
монастыре в сане иеромонаха. Прославился Панкратий в подвигах поста, а также
чудотворениями и исцелениями. Был погребен в Дальних (Феодосиевых)
пещерах.
Святой мученик Никифор
жил в Антиохии
Сирийской. Он был дружен с пресвитером Саприкием. В какой-то момент они сильно поссорились. В итоге Никифор раскаялся и много раз просил прощения у Саприкия, но тот был непреклонен. Когда начались гонения на христиан и Саприкия повели на казнь, Никифор попросил убить его вместо друга. его пожелание было исполнено.
Что нельзя делать 22 февраля
В этот церковный праздник нельзя делать прогнозы на будущее и строить планы. Женщинам в Лаптев день запрещается говорить комплименты, иначе они могут потерять свою красоту. Нельзя в этот православный праздник хвалить детей за их трудолюбие, иначе они начнут лениться.
22 февраля запрещается подбирать найденные деньги. Нельзя чесать в Лаптев день уши и губы. Примета гласит, что иначе можно оказаться в такой ситуации, когда
придется соврать или слушать ложь самому. Запрещено в этот день оставлять оброненный
на дороге мусор – если это произошло, стоит ждать крупных денежных потерь.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник наши предки плели высокие лапти, которые носили лишь дома
на босую ногу. На продажу выставляли обычные лапти.
- Если в этот день холодно – значит, март будет очень теплым.
- Темная ночь без звезд – зиме наступает конец.
- Сильная стужа в этот день говорит о том, что снегопадов уже не будет.
- Если зима гнилая, то в скором времени уродится ячмень.
- Если в мороз лес стал шумным – жди оттепель.
- Столбы возле солнца – жди морозы.
- Снег прилип к дереву – скоро будет тепло.
- Под снегом начали ветки гнуться – жди урожайный год.
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