 

Лаптев день: народные приметы 22 февраля

21.02.2022, 21:40, Разное
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История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. Святой преподобный
Панкратий Печерский, затворник и иеромонах
жил в XIII ве­ке. Он под­визался в Ки­е­во-Пе­чер­ском
мо­на­сты­ре в сане иеро­мо­на­ха. Про­сла­вил­ся Панкратий в подвигах по­ста, а так­же
чу­до­тво­ре­ни­я­ми и исцелениями. Был по­гре­бен в Даль­них (Фе­о­до­си­е­вых)
пе­ще­рах.

Святой мученик Никифор
жил в Ан­тио­хии
Си­рий­ской. Он был дружен с пресвитером Саприкием. В какой-то момент они сильно поссорились. В итоге Никифор рас­ка­ял­ся и много раз про­сил про­ще­ния у Са­при­кия, но тот был непреклонен. Когда начались гонения на христиан и Саприкия повели на казнь, Ни­ки­фор попросил убить его вместо друга. его пожелание было исполнено.

Что нельзя делать 22 февраля

В этот церковный праздник нельзя делать прогнозы на будущее и строить планы. Женщинам в Лаптев день запрещается говорить комплименты, иначе они могут потерять свою красоту. Нельзя в этот православный праздник хвалить детей за их трудолюбие, иначе они начнут лениться.

22 февраля запрещается подбирать найденные деньги. Нельзя чесать в Лаптев день уши и губы. Примета гласит, что иначе можно оказаться в такой ситуации, когда
придется соврать или слушать ложь самому. Запрещено в этот день оставлять оброненный
на дороге мусор – если это произошло, стоит ждать крупных денежных потерь.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник наши предки плели высокие лапти, которые носили лишь дома
на босую ногу. На продажу выставляли обычные лапти.

  • Если в этот день холодно – значит, март будет очень теплым.
  • Темная ночь без звезд – зиме наступает конец.
  • Сильная стужа в этот день говорит о том, что снегопадов уже не будет.
  • Если зима гнилая, то в скором времени уродится ячмень.
  • Если в мороз лес стал шумным – жди оттепель.
  • Столбы возле солнца – жди морозы.
  • Снег прилип к дереву – скоро будет тепло.
  • Под снегом начали ветки гнуться – жди урожайный год.


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