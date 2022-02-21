“В этом году”: заподозренной в беременности Тодоренко дали срок

Во время первой беременности Регина Тодоренко и Влад Топалов тщательно скрывали, что ждут ребенка. Говорить о скором пополнении в семье они стали только на последних месяцах беременности, когда живот скрыть было уже невозможно. Вскоре у пары родился сын. Мальчика назвали Мишей.

Сейчас поклонники снова заговорили о том, что у Майкла (так родители тоже зовут своего наследника) появится братик или сестренка. Слухи появились не на ровном месте. Дело в том, что в профиле у бывшей ведущей шоу “Орел и решка” в основном стали появляться портретные фотографии или же кадры, на которых она умело прикрывает живот. Также ее наряды стали более массивными.

“В натальной карте Регины в 5 доме, что отвечает за детей, располагается сразу 2 знака – Стрелец и Козерог. Ингрессия Юпитера в Рыбы и ретроградная петля Венеры в Козероге с конца 2021 года активизировали данную сферу, что указывает на рождение ребенка в этом году”, – дала комментарий корреспонденту “Дни.ру” Ада Комракова.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Астролог не только указал сроки, но и предположил, стоит ли Владу и Регине в будущем ждать еще детей. Звезды много раз говорили о том, что хотят большую семью.

“Плодовитый Юпитер в Раке в 11 доме обязательно принесет ей еще детей и в более позднем возрасте”, – подытожил эксперт.