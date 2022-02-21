 

“В этом году”: заподозренной в беременности Тодоренко дали срок

21.02.2022, 20:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время первой беременности Регина Тодоренко и Влад Топалов тщательно скрывали, что ждут ребенка. Говорить о скором пополнении в семье они стали только на последних месяцах беременности, когда живот скрыть было уже невозможно. Вскоре у пары родился сын. Мальчика назвали Мишей.

Сейчас поклонники снова заговорили о том, что у Майкла (так родители тоже зовут своего наследника) появится братик или сестренка. Слухи появились не на ровном месте. Дело в том, что в профиле у бывшей ведущей шоу “Орел и решка” в основном стали появляться портретные фотографии или же кадры, на которых она умело прикрывает живот. Также ее наряды стали более массивными.

“В натальной карте Регины в 5 доме, что отвечает за детей, располагается сразу 2 знака – Стрелец и Козерог. Ингрессия Юпитера в Рыбы и ретроградная петля Венеры в Козероге с конца 2021 года активизировали данную сферу, что указывает на рождение ребенка в этом году”, – дала комментарий корреспонденту “Дни.ру” Ада Комракова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Астролог не только указал сроки, но и предположил, стоит ли Владу и Регине в будущем ждать еще детей. Звезды много раз говорили о том, что хотят большую семью.

“Плодовитый Юпитер в Раке в 11 доме обязательно принесет ей еще детей и в более позднем возрасте”, – подытожил эксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Наш любимый “Пятый элемент”: в декабре Милла Йовович отметила 45 лет. С кем встречается, сколько детей и денег у актрисы к юбилею

25.01 / МВД завело уголовное дело из-за перекрытия участниками митинга улиц в центре Москвы

27.06 / Праздник без слез на глазах

31.08 / Список для родителей: как избежать требования лишних справок при приеме ребенка в 1-й класс

11.06 / Начало репрессивной эпохи

05.08 / Ученые презентовали методику оценки износа организма по анализу крови

18.03 / Приглашенный редактор Стася Милославская о здоровом бодипозитиве, негативе в сети и шоу Victoria’s Secret

26.11 / Мнение: Раны вокруг рта

15.12 / Топалов рассказал, почему влюбился в Тодоренко

21.11 / Был привит! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика