Личное: “Тема Гердера кажется понятной”

Это письмо сама разберу, но задам вам вопросы.

fafa_1

Добрый день, уважаемая evo_lutio.

Прошу рассмотреть мою ситуацию и сказать, есть ли у меня ходы в КП.

Мне 27, есть своя квартира, машина, работа любимая, занимаюсь спортом, при знакомстве и в начале отношений мужчинам нравлюсь, пока хлеборезка не открылась и я не присвоила привлекательного мужчину.

Читаю ваш блог, а когда ваши статьи меня возмущают, зачитываю их до дыр, потому что верю, что именно тут у меня белое пятно, корона или зв. Тема Гердера мне кажется понятной, я уважаю мужскую инициативу и стараюсь своим паровозом не мешать мужчине делать шаги (во всяком случае в начале отношений).

(Автор с Ученицей сообщает мне, что мои статьи ее возмущают, вероятно, чтобы наградить степенью доверия. Своему возмущению она верит меньше, чем мне. На самом деле, возмущение означает бомбежку короны и дальше эта корона никуда не девается и извращает понимание. Например, от темы гендера остается только милостивое разрешение автора мужчинам проявлять инициативу. Посмотрим дальше)

Впервые со мной произошла ситуация, когда мне мужчина при знакомстве понравился, но я ему похоже – нет.

(Впервые у автора такое, до этого спасал ЗВ)

Познакомились с А. на сайте, переписывались пару дней, не очень активно, но тем не менее он предложил встретиться. Я предложила ему забрать меня после встречи с подругами в ресторане. Но так получилось (случайно), что он с другом ужинал в том же ресторане. Объединиться я отказалась, т.к. была договоренность посидеть с (замужними) подругами, которые не поймут такую ситуацию.

(Изначально план был плох. “Забрать от подруг” – одно из худших начал. Кто объяснит? И поясните также, почему отказаться объединиться, будучи рядом, и продолжать пировать с подружками – вектор косяка? И как принцип автора “не инициировать” привел к этому?)

В итоге, когда подруги поехали домой, я подсела за столик к нему и его другу, они предложили продолжить вечер. Мы поехали в кальянную-клуб. Я пила вино, А. был за рулём, сейчас понимаю, что наверное надо было мне на чай перейти. В общем, мы общались втроём, друг расстраивался, что он без пары, и быстро исчез в поисках дамы на вечер. С А. мы разговаривали, я, когда танцевала, просила постоять со мной, в его компании мне комфортнее (он не танцевал).

(Дальше она позволяет ухаживать за собой, пользуясь вежливостью парня. Он не пьет, она пьет, он не танцует, она танцует, она просит его стоять рядом для своего комфорта. Даже друг его вынужден был их покинуть, но автор считает, что это от зависти, и очень довольна вечером)

Я была выпившая и не могу быть уверена, но мне точно было весело и хорошо, ему, мне казалось, тоже. Он стойко продержался до 4х ночи, потом мы оставили его друга, он отвёз меня домой, проводил до подъезда, обнял, сказал, что рад знакомству и чмокнул в губы, а потом говорит: «можно ещё в щёчку?». Я подставила, он поцеловал, я с улыбкой подставила вторую, он рассмеялся и поцеловал. Ему было очень далеко ехать (я не знала), через час написал, что добрался.

(До 4-х утра она юзала этого парня и до сих пор не считает, что юзала, а считает, что он кайфовал. Вот типичный пример слепоты вместо эмпатии, когда для эмпатии надо совсем немного. С пьяным рядом может быть приятно только тому, кто пьян не меньше. С пляшущим до 4 утра может быть хорошо только тому, кто сам любит плясать до утра в клубах. Везти и провожать до дома под утро приятно только любимую девушку, а не всякую. Понимаете почему у Сокровищ нет эмпатии? Автор априори воспринимает всех мужчин как страстно влюбленных, поэтому уверена в их кайфе)

Утром я ответила: «хорошо, что написал».

В этот день ближе к вечеру он написал, мы перекинулись парой сообщений.

Я сказала, что книгу читаю, записала ему интересную (на мой взгляд) цитату, он отреагировал. Я рассчитывала на продолжение диалога, а он сказал, что смотрит мультик (я так поняла с родителями, он к ним поехал на выходные), я спросила какой. Он ответил: «тачки». Я не стала ничего дальше писать, т.к не хотела его отвлекать от вечера с родителями и готовности общаться со мной не увидела.

(Она в принципе ничего ему интересного предложить не может, кроме Училки, зачитывающей книги. До 4 утра плясала и пила, но не нашлось ни одной общей темы, ни одного интереса, которые можно было бы обсудить на другой день. Зато автор усвоила, что нельзя быть паровозом, и сидит ждуном, ждет мужской инициативы)

С этого момента он молчит уже 2 дня.

Я понимаю, что мужчина, которому я понравилась, нашёл бы возможность хоть что-то написать, просто объявиться.

(Чем понравилась?)

По тому, что я описала выше, мне казалось, что я ему интересна, но очевидно я ошиблась. Однако вряд ли он на столько вежлив, чтобы со мной всю ночь сидеть в баре, а на следующий день писать. Хотя, если он онежий онегин, может и достаточно.

(Здесь удивительный момент. Она вроде и понимает, что ему было тошно трезвому всю ночь ее опекать, но делает из этого вывод, что ее СЗ велика! То есть сделав все, чтобы эту СЗ уничтожить, она приходит к выводу, что наверняка понравилась, если он терпел)

Подскажите, могу ли я написать ему? (Мы фотались на мой телефон и есть пара неплохих фото). Или это будет навязыванием себя?

(Ответьте автору, друзья)

Спасибо.