 

Эксперт: “Исторически границы Донецкой области доходили до Вислы”

21.02.2022, 19:51, Разное
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Специалисты Российской национальной библиотеки (РНБ) опубликовали более 10 карт Екатеринославской губернии и Донецкой области 1802-1952 гг. Согласно опубликованным документам, регион должен включать в себя территорию всей современной Украины, а также ряд областей Польши, Литвы и Румынии.

“Действительно, при Хрущёве территория Донецкой области была искусственно уменьшена в несколько раз. Любой человек, посмотревший на опубликованные сегодня карты, поймёт, что исторические границы Донецкой области доходили до Вислы”, – заявила советник генерального директора РНБ Полина-Тереза Давыдова.

В ближайшее время в РНБ будет опубликован атлас “Исторически обоснованные границы регионов бывшей УССР”, а также пройдёт конференция, посвящённая истории Донецкого региона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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