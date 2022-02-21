Мнение: Решение о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня

По итогам заседания СБ РФ Путин заявил, что сегодня примет решение по вопросу признания ДНР и ЛНР.

Перед этим публично выступали другие руководители, которые выступили в поддержку признания – Шойгу, Лавров, Мишустин, Кокольцев, Матвиенко, Медведев, Золотов и т.д.

В своих выступлениях они говорили очевидные вещи о неготовности Запада договариваться с Россией, о русофобском и марионеточном характере режима в Киеве и его нежелании выполнять Минские соглашения. В общем, все это вы могли читать в блоге на протяжении 8 лет еще до 1-го Минска.

Колокольцев призвал к признанию ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей.

Матвиенко заявила, что у России есть моральный долг перед Донбассом (с процентами за 8 лет ожидания).

Бортников заявил, что уже сейчас на территории РФ принято 68,5 тыс. беженцев. Также подтвердил уничтожение двух ДРГ ВСУ и взятие 1-го пленного.

Мишустин заявил, что экономика РФ готова к последствиям признания ДНР и ЛНР.

Патрушев заявил, что переговоры имеет смысл вести только с США, остальные все равно ничего не решают. Толстый намек, что никаких встреч с Зеленским не будет.

В целом, мы на пороге исторических событий.

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