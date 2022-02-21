Главы «ДНР» и «ЛНР» попросили Путина

…признать независимость самопровозглашенных республик.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина признать их независимость.

«От имени всего народа "Донецкой народной республики" просим вас признать "ДНР" как независимое, демократическое, правовое и социальное государство», — пояснил глава «ДНР» Денис Пушилин.

Он также обратился к российскому президенту с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве с «ДНР», предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Пасечник, в свою очередь, заявил, что просит Путина признать суверенитет «Луганской народной республики» «с целью недопущения массовой гибели населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России».

После просьб глав «ДНР» и «ЛНР» к Путину рубль ускорил снижение: доллар подскочил выше 79 рублей, евро — 89,39 рублей.

Президент РФ Путин после обращений самопровозглашенных республик сразу же начал внеочередное заседание Совбеза России. Российский лидер заявил, что собрал заседание для обсуждения ситуации в Донбассе.

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Вечером 18 февраля власти «ДНР» и «ЛНР» объявили об эвакуации жителей в Россию. Принять людей выразили готовность уже семь регионов России, в них ввели режим ЧС. Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей, на что Ростовской области выделили 5 млрд рублей. На фоне сообщений о ситуации в Донбассе обвалился рынок российский акций.

Совет Федерации и Государственная Дума завтра, 22 февраля, также проведут заседания, нижняя палата российского парламента ради этого изменила свое расписание. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что будет обсуждаться ситуация на востоке Украины.

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