«Страшно»: пенсионеры Петербурга рассказали о жизни в заснеженном городе

Блокадники Петербурга жалуются, что вынуждены на коленях или на четвереньках передвигаться по обледеневшим лестницам в Северной столице, которая заснеженная с конца ноября 2021 года. Пенсионерам страшно, поскольку есть риск получить травмы из-за случайного падения.

Пенсионерка Юзефа Константиновна Бударина вынужденно сидит всю зиму дома. Блокадница может позволить себе прогулки только летом из-за слабых ног.

Бударина заручилась поддержкой Ларисы Александровны Федоровой, которая тоже считает, что коммунальщики в этом году некачественно выполняют свои обязанности.

Анатолий Петрович Миськевич согласен, что сотрудники сферы ЖКХ плохо работают. При этом он заявил, что не хочет жаловаться в Смольный под руководством губернатора Александра Беглова. Чиновники все равно игнорируют подобные обращения от горожан, хотя публично не перестают заявлять, что заботятся о блокадниках.