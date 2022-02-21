 

Александр Беглов возглавил рейтинг «двоечников» после проваленной снегоуборки в Петербурге

21.02.2022, 19:20, Разное
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Рейтинг петербургского губернатора Александра Беглова значительно снизился по итогам января 2022 года. В рейтинге Pravdaserm он набрал всего 45 баллов и оказался на последнем месте, став лидером среди «двоечников».
«С 71 места Рейтинга Pravdaserm петербургский губернатор отправился на последнюю строчку», — отмечает Pravdaserm.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал горожанам, что коммунальщики будут оперативно реагировать на обильные осадки зимой, но не сдержал слова. С конца зимы и до настоящего момента местные жители критикуют градоначальника в соцсетях.



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