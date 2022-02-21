Александр Беглов возглавил рейтинг «двоечников» после проваленной снегоуборки в Петербурге

Рейтинг петербургского губернатора Александра Беглова значительно снизился по итогам января 2022 года. В рейтинге Pravdaserm он набрал всего 45 баллов и оказался на последнем месте, став лидером среди «двоечников».

«С 71 места Рейтинга Pravdaserm петербургский губернатор отправился на последнюю строчку», — отмечает Pravdaserm.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал горожанам, что коммунальщики будут оперативно реагировать на обильные осадки зимой, но не сдержал слова. С конца зимы и до настоящего момента местные жители критикуют градоначальника в соцсетях.