В Демино идет подготовка трасс к Ростех Деминскому марафону

21.02.2022, 17:23, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

Рыбинский район готовится принять XV международный Ростех Деминский лыжный марафон.

Старты состоятся 6 и 7 марта в Центре лыжного спорта «Демино». На данный момент основная задача – качественно подготовить трассу для крупнейших соревнований. На деминские старты зарегистрировалось рекордное количество участников – более четырех тысяч человек.

Процесс подготовки лыжных трасс начинается еще с осени и продолжается весь зимний период. На прошлой неделе в ЦЛС «Демино» завершились соревнования в рамках Кубка Анны Богалий. Сейчас на трассах началась «чистовая» подготовка непосредственно к Ростех Деминскому марафону. На трассе работает специализированная техника – ратрак, помощь оказывают волонтеры.

– Техника фрезой срезает все неровности, получается гладкий профиль. На спортивном сленге – это называется «вельвет». Сейчас погода самая подходящая. После небольшого таяния снег хорошо утрамбовывается и спрессовывается. В ночные часы все это еще и замораживается, тем самым получается плотная и ровная трасса, которая простоит еще долгое время, – пояснил директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

За смену ратрак проходит порядка 100 км: четыре раза по одному марафонскому кругу в 25 км. В наиболее широких местах для удобства обгона, ратраку приходится дополнительно расширять трассу, чтоб создать плотный слой снега. Также предстоит подготовить карманы для пунктов питания.

Помощь в подготовке оказывают волонтеры. Сегодня студенты педколледжа помогали устанавливать заградительные барьеры, выставляли коридоры в зоне старта. Для спортсменов будет организовано семь выходов в зону старта. Тем самым будет обеспечена безопасность проведения соревнований в условиях коронавирусной инфекции.

Золотая гонка на 50 километров состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 километров классическим стилем, а также гонки на 10, 5, 2 километра и беби-марафон пройдут в понедельник, 7 марта. За два спортивных дня на деминскую трассу выйдут 4000 спортсменов и любителей лыжных гонок.

Пресс-служба администрации города Рыбинска