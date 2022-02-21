В России предложили создать новую систему донорства

Больше доноров

Расширение круга потенциальных доноров позволит увеличить количество трансплантаций, считает Давыдов. Он напомнил, что сейчас в России донором может стать только тот, кто находится в кровном родстве с реципиентом (получателем органа). По мнению автора, ограничение значительно сужает круг людей, готовых стать донорами для спасения близкого человека.

Он привел в пример опыт Европейских стран и США. В Нидерландах, Швеции, Испании и других государствах ЕС можно стать донором для друзей и супругов. В Соединенных Штатах есть возможность пожертвовать почку в трансплантационный центр, который определит орган наиболее нуждающемуся.

“В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека”, – отметил Давыдов.

Автор проекта “20 идей” предложил разрешить донорство гражданам, состоящим в законном браке не менее года, и тем, кто не состоит в браке, но имеют общего ребенка. Также он считает нужным ввести в практику донорство между родителями и их приемными детьми.

“Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством”, – пояснил Давыдов.

Международное сотрудничество

Автор предложил наладить международную кооперацию для взаимной передачи трупных органов. Он напомнил, что в нашей стране по умолчанию разрешено изъятие подходящих органов и тканей после диагностирования смерти мозга, если умерший или его родственники не зарегистрировали свое несогласие.

Примером успешной международной кооперации Давыдов назвал некоммерческий фонд “Eurotransplant”. Организация является посредником в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации. В состав фонда входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Словения и Хорватия.

“Принцип работы такого фонда можно понять на примере. В Австрии появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту в собственной стране. Через базу данных организации выясняется, что орган подходит реципиенту из Словении. Далее орган транспортируется самолетом в специальном контейнере в Словению, где и проходит трансплантация. Компьютерная программа Eurotransplant может мгновенно составить “список соответствия” для каждого доступного органа”, – рассказал Давыдов.

Он обратил внимание, что список совпадений основан на заранее определенных правилах, учитывающих совместимость по медицинским показателям, относительную срочность и время ожидания пациента. Автор уточнил, что в 2020 году 21,4% трансплантируемых органов на территориях стран-участниц Eurotransplant были провезены через границу.

Выгода для России

Давыдов уверен, что Россия может инициировать создание подобной международной организации. По его мнению, предложение найдет отклик у других государств, ведь в нашей стране сохраняется относительно высокое качество медицины и есть возможности в сфере информационных технологий.

“Финансирование деятельности такого международного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов”, – продолжил автор.

Давыдов убежден: такая организация принесет России существенную пользу. Создание новейшей системы обмены трупными органами облегчит и ускорит взаимодействие между медицинскими учреждениями в разных регионах страны, полагает автор.

Участие в международной организации позволит расширить географию поиска органов. Это приведет к росту количества трансплантаций, считает Давыдов.

“Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан”, – заключил автор.

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Каждое из предложений Дмитрия Давыдова основано на успешном зарубежном опыте. В проекте “20 идей” содержатся конкретные инициативы для решения проблем в самых разных сферах: здравоохранение, медицина, современные технологии, строительство, сельское хозяйство, ситуация на дорогах.

Автор надеется, что государство обратит внимание на его предложения. Он уверен, что основанные на лучшем зарубежном опыте инициативы необходимо поддержать на законодательном уровне.