Юлия Меньшова поздравила маму Веру Алентову с юбилеем

Актриса театра и кино, звезда оскароносного фильма “Москва слезам не верит” Вера Алентова празднует юбилей, ей сегодня исполнилось 80 лет. Одной из первых ее поздравила дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Дочь именинницы опубликовала фото Веры Валентиновны с внуками – Андреем и Таисией – и рассказала о ее бенефисе, спектакле Евгения Писарева “Мадам Рубинштейн” о жизни знаменитой миллионерше Хелены Рубинштейн, который идет в театре Пушкина.

Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода… Теперь она его глава. Можно было бы сказать “старейшина”, но тут традиция и даже цифры вступают в спор с маминой энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической цельностью характера, который не сдаётся на милость даже такому внушительному поводу, как 80-летний юбилей.

Мама встречает его сегодня на сцене, новой премьерой, и надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк.

Мамочка, с днем твоего появления на свет!

Искри как можно дольше, а остальное я шепну тебе на ушко, – подписала фото Юлия Меньшова.

Вера Алентова с внуком Андреем Вера Алентова с внучкой Таисией Вера Алентова, Владимир и Юлия Меньшовы, 2020 год

В прошлом году Алентова и вся ее семья пережила большую трагедию – ушел из жизни Владимир Меньшов. Режиссер скончался 5 июля 2021 года из-за осложнений после коронавируса на 82-м году жизни. Вера Алентова в это же время попала в больницу и поклонники волновались о ее здоровье. Вера Валентиновна была госпитализирована с подозрением на коронавирус в последних числах июня прошлого года. Об этом тогда сообщил художественный руководитель театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев. Позже о том, как Вера Валентиновна перенесла смерть мужа рассказала Юлия Меньшова в своем первом после ухода отца интервью.

Первая мысль — как сказать маме? Она лежала в больнице, но я хотела, чтобы она от меня узнала. Сейчас мама чувствует себя хорошо, она — молодец. Поразительным образом держится, хотя это стоит немалых сил. Она что-то говорит мне, но как-то немного иначе… Мы не очень погружаемся в эту тему, иначе обе будем плакать. Конечно, важно плакать. Но пока мы каждая в своей норе это делаем, потому что если начнем друг на друге замыкать эту энергию, то вообще не остановимся. Надо друг друга беречь… Я знала и знаю, что родители не раз обсуждали тему смерти, рассуждали, что будет, когда кто-то из них умрет. У нас не принято бояться. Эта тема не была запретна, но она не была тосклива, на уровне размышлений. Папа вполне могу давать какие-то распоряжения на то время, когда его не будет, — рассказала Меньшова.

Напомним, что сегодняшняя именинница родилась в Архангельской области и при рождении носила фамилию отца – Валентина Быкова, после смерти которого вместе с матерью какое-то время жила на Украине и позже взяла ее фамилию – Алентова. В 1961 году Вера Валентиновна поступила на актерский факультет Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького, по окончанию которого четыре года спустя была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где служит по сей день. В тот же год, в 1965-й, дебютировала в кино, в фильме “Дни летные”, популярное стала благодаря роли Катерины Тихомировой в мелодраме Владимира Меньшова Москва слезам не верит”.

Вера Алентова с дочкой Юлией, зятем Игорем Гординым и внуками, 2022 год Владимир Меньшов с семьей, 2020 год