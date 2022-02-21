Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Екатерина Варнава и другие на вечеринке в честь нового спектакля Александра Молочникова
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В баре Piri-Piri Wine Bar собрались члены клуба Фаустус (учрежденного Фондом поддержки и развития современного театра им. Соломона Михоэлса), команда театра на Бронной и спектакля: художественный руководитель театра на Бронной Константин Богомолов, директор Фонда им. Соломона Михоэлса Светлана Доля, Александр Молочников, директор театра на Бронной Елена Мироненко, Светлана Ходченкова, Константин Юшкевич, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Андрей Шаров, Евгения Милова, Ариан Романовский, Евгений Заболотный и другие.
Светлана ХодченковаКонстантин БогомоловЕкатерина Варнава
Александр Молочников поблагодарил всю команду за работу над спектаклем и пожелал, чтобы постановка была в репертуаре как можно дольше:
Я очень боялся, что этот спектакль не состоится. Все было на грани того, чтобы накрыться медным тазом, наверное поэтому сейчас я так счастлив, наверное трудные пути всегда ведут к тому взрыву, который был сегодня в финале. Мы начали репетиции год и два месяца назад, сидели в маленькой комнатке, разбирали сцены Чехова.. Эти репетиции каждый раз ощущались как маленькая премьера, и в них постепенно возникала Войницевка. Я бы хотел, чтобы спектакль долго оставался живым. Чтобы, когда у вас будут меняться жизненные обстоятельства, будут появляться новые проекты, вы как можно дольше приходили в эту Войницевку с фразой «Как же я соскучился», и чтобы эта фраза была все более и более искренняя.
“Платонов болит” – это музыкальный трагифарс по пьесе А.П. Чехова, написанной им в 18 лет. Текст известен как “Пьеса без названия” или “Безотцовщина”. Сценограф спектакля – художник Андрей Шаров. В спектакле играют Константин Юшкевич, Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Дмитрий Гурьянов, Екатерина Варнава, Александра Ревенко, Александр Голубков, Андрей Шаров, Артемий Мильграм и другие.
Евгения МиловаЕвгений Заболотный и Ариан РомановскийВиктория ТолстогановаВарвара Шмыкова и Даниил РадловАлина Пязок и Илья КуручСветлана Ходченкова, Варвара Шмыоква, Александр Молочников, Виктория Толстоганова и Екатерина ВарнаваАлександр Молочников и Екатерина ВарнаваАлександр Молочников и Виктория ТолстогановаСветлана Доля и Игорь ТитовСветлана Ходченкова, Варвара Шмыоква, Александр Молочников, Виктория Толстоганова и Екатерина ВарнаваКонстантин Юшкевич с женой и дочерью
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