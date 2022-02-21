Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Екатерина Варнава и другие на вечеринке в честь нового спектакля Александра Молочникова

В баре Piri-Piri Wine Bar собрались члены клуба Фаустус (учрежденного Фондом поддержки и развития современного театра им. Соломона Михоэлса), команда театра на Бронной и спектакля: художественный руководитель театра на Бронной Константин Богомолов, директор Фонда им. Соломона Михоэлса Светлана Доля, Александр Молочников, директор театра на Бронной Елена Мироненко, Светлана Ходченкова, Константин Юшкевич, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Андрей Шаров, Евгения Милова, Ариан Романовский, Евгений Заболотный и другие.

Светлана Ходченкова Константин Богомолов Екатерина Варнава

Александр Молочников поблагодарил всю команду за работу над спектаклем и пожелал, чтобы постановка была в репертуаре как можно дольше:

Я очень боялся, что этот спектакль не состоится. Все было на грани того, чтобы накрыться медным тазом, наверное поэтому сейчас я так счастлив, наверное трудные пути всегда ведут к тому взрыву, который был сегодня в финале. Мы начали репетиции год и два месяца назад, сидели в маленькой комнатке, разбирали сцены Чехова.. Эти репетиции каждый раз ощущались как маленькая премьера, и в них постепенно возникала Войницевка. Я бы хотел, чтобы спектакль долго оставался живым. Чтобы, когда у вас будут меняться жизненные обстоятельства, будут появляться новые проекты, вы как можно дольше приходили в эту Войницевку с фразой «Как же я соскучился», и чтобы эта фраза была все более и более искренняя.

“Платонов болит” – это музыкальный трагифарс по пьесе А.П. Чехова, написанной им в 18 лет. Текст известен как “Пьеса без названия” или “Безотцовщина”. Сценограф спектакля – художник Андрей Шаров. В спектакле играют Константин Юшкевич, Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Дмитрий Гурьянов, Екатерина Варнава, Александра Ревенко, Александр Голубков, Андрей Шаров, Артемий Мильграм и другие.

Евгения Милова Евгений Заболотный и Ариан Романовский Виктория Толстоганова Варвара Шмыкова и Даниил Радлов Алина Пязок и Илья Куруч Светлана Ходченкова, Варвара Шмыоква, Александр Молочников, Виктория Толстоганова и Екатерина Варнава Александр Молочников и Екатерина Варнава Александр Молочников и Виктория Толстоганова Светлана Доля и Игорь Титов Светлана Ходченкова, Варвара Шмыоква, Александр Молочников, Виктория Толстоганова и Екатерина Варнава Константин Юшкевич с женой и дочерью